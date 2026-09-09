Στα 79 του ο Σβαρτσενέγκερ κρατά τη φόρμα του με το ίδιο πρωτεϊνικό ρόφημα από την εποχή του bodybuilding

Στα 79 του χρόνια, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φυσική κατάσταση, τη δύναμη και την πειθαρχία που μπορεί να εξασφαλίσει ένα υγιές και γυμνασμένο σώμα.

Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας﻿ συνδυάζει τη διατροφή του με καθημερινή άσκηση, έχοντας ως βασικούς στόχους τη φροντίδα της καρδιαγγειακής υγείας, τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και τη σταθερή σωματική και πνευματική ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το ρόφημα που δημιούργησε στην εποχή του bodybuilding



Ένα από τα στοιχεία της διατροφής του που δεν έχει εγκαταλείψει είναι το πρωτεϊνικό ρόφημα που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της καριέρας του στο bodybuilding.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Men's Health, ο Σβαρτσενέγκερ εξήγησε ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να καταναλώνεται η πρωτεΐνη σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας ή αποκλειστικά μετά την προπόνηση.

«Η πραγματικότητα είναι ότι για το σώμα δεν έχει σημασία, το σώμα απλώς λατρεύει τις πρωτεΐνες και τις βιταμίνες όλη την ημέρα, 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί μου λένε ότι πρέπει να το πάρω στις 2 τα ξημερώματα ή στις 3 το απόγευμα ή μετά την προπόνηση; Μπορώ να το πάρω πριν πάω στο γυμναστήριο και μπορώ να το πάρω αφού πάω στο γυμναστήριο. Δεν έχει σημασία».

Η συνταγή με τα πέντε συστατικά



Η συνταγή του περιλαμβάνει 250 ml γάλα αμυγδάλου, 60 ml χυμό κερασιού, μία μπανάνα και μία κουταλιά σκόνη πρωτεΐνης. Το πέμπτο συστατικό είναι ένα ολόκληρο ωμό αυγό, μαζί με το τσόφλι του.

Η σκόνη πρωτεΐνης αποτελεί την κύρια πηγή πρωτεΐνης του ροφήματος, ενώ το αυγό και το γάλα αμυγδάλου προσθέτουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Η μπανάνα προσφέρει υδατάνθρακες, κάλιο και βιταμίνη Β6.

Το πιο ασυνήθιστο στοιχείο είναι ασφαλώς το τσόφλι. Αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο και, εφόσον υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να αποτελέσει πηγή του συγκεκριμένου μετάλλου. Ωστόσο, η κατανάλωση ωμού, μη επεξεργασμένου τσοφλιού δεν θεωρείται ασφαλής πρακτική και η συγκεκριμένη συνταγή δεν θα πρέπει να αναπαράγεται αυτούσια.





Ο χυμός κερασιού και το αλκοόλ



Ο χυμός κερασιού έχει μελετηθεί για πιθανή συμβολή στη μείωση της φλεγμονής και του μυϊκού πόνου και στην αποκατάσταση μετά την άσκηση. Περιέχει επίσης μικρές ποσότητες μελατονίνης και έχει ερευνηθεί για πιθανή σχέση με τον ύπνο.

Σε παλαιότερες περιόδους, ο Σβαρτσενέγκερ πρόσθετε περιστασιακά στο ρόφημα λίγη τεκίλα ή schnapps. Τότε υπήρχε η αντίληψη ότι το αλκοόλ μπορούσε να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος και να βοηθήσει τις πρωτεΐνες να φτάσουν γρηγορότερα στους μυς. Μεταγενέστερες επιστημονικές έρευνες, ωστόσο, έδειξαν ότι το αλκοόλ μπορεί να μειώσει τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση όταν καταναλώνεται μαζί με πρωτεΐνη μετά την άσκηση. Ο ίδιος ο Σβαρτσενέγκερ έχει εξηγήσει ότι το πρόσθετε απλώς επειδή του άρεσε η γεύση.





Περισσότερες φυτικές τροφές στη διατροφή του



Ωστόσο, ο δημοφιλής ηθοποιός έχει προχωρήσει σε αλλαγές στην διατροφή του τελευταία χρόνια, εντάσσοντας τα όσπρια και άλλες vegan επιλογές. Δεν έχει αποκλείσει εντελώς τα ζωικά προϊόντα. Όπως, αναφέρει το okDiario, ο ίδιος έχει δηλώσει σε συνέντευξή του: «Για τις πρωτεΐνες, τα βασικά μου τρόφιμα είναι τα αυγά, ο σολομός και το κοτόπουλο. Αλλά καταναλώνω όλο και περισσότερα χορτοφαγικά μπέργκερ με όσπρια, όπως φακές και φασόλια».

Έτσι, η σημερινή διατροφή του είναι περισσότερο φυτοκεντρική, χωρίς να είναι αποκλειστικά φυτική. Τα όσπρια αποτελούν σημαντική επιλογή, καθώς προσφέρουν πρωτεΐνη και αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού, ενώ μια διατροφή που περιορίζει την υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος μπορεί να συνδέεται με οφέλη για τη μεταβολική υγεία.

Πηγή: https://www.menshealth.com/

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