Η Σέβη Βολουδάκη και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων φέρνουν το Beach Water Polo στο Παλιό Λιμάνι για καλό σκοπό

Μια ξεχωριστή γιορτή αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς φέρνουν στο Παλιό Λιμάνι Χανίων η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, με αφορμή την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 για την υδατοσφαίριση.

Με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία των Χανίων, η ομάδα των Χανίων και οι Παλαίμαχοι θα αναμετρηθούν σε έναν διαφορετικό αγώνα Beach Water Polo, δίνοντας στην υδατοσφαίριση πρωταγωνιστικό ρόλο στην καρδιά της πόλης, σε μια γιορτή ανοιχτή σε μικρούς και μεγάλους, με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Στον χώρο θα υπάρχουν κουμπαράδες στήριξης για την ΕΛΕΠΑΠ, το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ, το ΚΗΦΑΠ «Μεγαλόχαρη», τον «Ορίζοντα» και την εθελοντική ομάδα «Μαζί για τον Μάνο», ώστε η αθλητική δράση να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από την ενίσχυση ανθρώπων και φορέων που το έχουν ανάγκη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν κρητική μουσική και χορός, συνδέοντας τον αθλητισμό με την παράδοση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Κρήτης.

Η Σέβη Βολουδάκη δήλωσε: «Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας των Χανίων. Και το πόλο, σε μια πόλη άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα, έχει τη δική του ξεχωριστή θέση. Μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων το φέρνουμε στην καρδιά της πόλης, σε μια πρωτοβουλία που δεν σταματά σε έναν αγώνα. Ενώνει γενιές αθλητών, κινητοποιεί την τοπική κοινωνία και μετατρέπει τη συμμετοχή σε έμπρακτη προσφορά. Γιατί τα Χανιά έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να αγωνίζονται, αλλά ξέρουν και να προσφέρουν.»

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ο αγώνας θα διεξαχθεί μπροστά από το Café Restaurant «Παλλάς» και το Restaurant «Canale».

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