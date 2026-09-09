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ΚΡΗΤΗ

Το πρόγραμμα αγιασμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

αγιασμος σχολεια
clock 18:08 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα τελεστεί ο αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται γνωστό ότι οι ώρες τέλεσης του αγιασμού για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

· 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 08:30 π.μ.

· 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 10:00 π.μ.

· 3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:00 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

· 1ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου - Ώρα 08:30 π.μ.

· 2ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:30 π.μ.

· Ειδικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:30 π.μ.



ΓΥΜΝΑΣΙΑ

· Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:45 π.μ.



ΛΥΚΕΙΑ

· Λύκειο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 10:15 π.μ.

· ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:00 π.μ.



ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ:



· Νηπιαγωγείο Καστελλίου - Ώρα 10:00 π.μ.

· Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου - Ώρα 10:00 π.μ.

· Γυμνάσιο Καστελλίου - Ώρα 09:00 π.μ.

· Λύκειο Καστελλίου - Ώρα 09:00 π.μ.



ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ



· Νηπιαγωγείο Θραψανού - Ώρα 09:00 π.μ.

· Δημοτικό Σχολείο Θραψανού - Ώρα 09:00 π.μ.

· Γυμνάσιο Θραψανού - Ώρα 09:45 π.μ.

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