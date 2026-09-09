Το πρόγραμμα αγιασμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα τελεστεί ο αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται γνωστό ότι οι ώρες τέλεσης του αγιασμού για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου είναι οι εξής:
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
· 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 08:30 π.μ.
· 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 10:00 π.μ.
· 3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
· 1ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου - Ώρα 08:30 π.μ.
· 2ο Δημοτικό Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:30 π.μ.
· Ειδικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:30 π.μ.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
· Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:45 π.μ.
ΛΥΚΕΙΑ
· Λύκειο Αρκαλοχωρίου - Ώρα 10:15 π.μ.
· ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου - Ώρα 09:00 π.μ.
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ:
· Νηπιαγωγείο Καστελλίου - Ώρα 10:00 π.μ.
· Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου - Ώρα 10:00 π.μ.
· Γυμνάσιο Καστελλίου - Ώρα 09:00 π.μ.
· Λύκειο Καστελλίου - Ώρα 09:00 π.μ.
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
· Νηπιαγωγείο Θραψανού - Ώρα 09:00 π.μ.
· Δημοτικό Σχολείο Θραψανού - Ώρα 09:00 π.μ.
· Γυμνάσιο Θραψανού - Ώρα 09:45 π.μ.
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