Ηράκλειο: Δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε Μασταμπά, Πόρο και κέντρο πόλης

Στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων στις περιοχές του Μασταμπά, του Πόρου και του κέντρου της πόλης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου, μετά την ομόφωνη αποδοχή της σχετικής εισήγησης της Δημοτικής Αρχής από τη Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, τα νέα πεζοδρόμια εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία πεζών, ανεμπόδιστων και ασφαλών διαδρομών στην πόλη με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας και θα κατασκευαστούν:

Στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου E΄, συνδέοντας την Παναγίτσα του Μασταμπά με τη Γ. Γεωργιάδου και από εκεί με το κέντρο της πόλης, χωρίς περιορισμό των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης. Το έργο συναρθρώνεται με τα πεζοδρόμια που έχουν ήδη κατασκευάσει από τη Γ. Γεωργιάδου μέχρι την Λ. Α. Παπανδρέου, στο πλαίσιο δημιουργίας του νέου κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γ. Γεωργιάδου.

Στην οδό Γιάννη Χρονάκη, σε όλο το μήκος της, για την ασφαλή σύνδεση της παραλιακής με το κέντρο της πόλης.

Στην οδό Εμμανουήλ Ξάνθου, στον Πόρο, με σύνδεση με την Λ. Ικάρου.

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Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, ανέδειξε το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης για όλους, μίλησε για τον σχεδιασμό των έργων και ειδικότερα για την περίπτωση της οδού Γιάννη Χρονάκη, ανέφερε ότι μετά την κατασκευή του πεζοδρομίου και την ολοκλήρωση της παρέμβασης, θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση του δρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι στο παραπάνω πλαίσιο, έχει ήδη κατασκευαστεί η πεζή διαδρομή στη Λ. Ικάρου (λίγο δυτικότερα από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο) καθώς και στην περιοχή δυτικά της Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Τέλος, στο πλαίσιο των έργων κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων, έχουν ήδη παραδοθεί σε χρήση περισσότερα από οκτώ χιλιόμετρα νέων, ασφαλών πεζοδρομίων γύρω από σχολικά συγκροτήματα, ενισχύοντας αισθητά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας γύρω από τα σχολεία.

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