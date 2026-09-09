Κρήτη: Για πρώτη φορά μετά τη διασύνδεση, ξανά μπροστά οι μονάδες παραγωγής ρεύματος

Για πρώτη φορά από τότε που η Κρήτη συνδέθηκε ηλεκτρικά με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω του μεγάλου καλωδίου Κρήτης-Αττικής, χρειάστηκε να πάρουν ξανά μπροστά οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε μετά την απώλεια σημαντικού μέρους της ισχύος της διασύνδεσης.

Αυτό αποκάλυψε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Γιώργος Αρκουλάκης. Το πρόβλημα σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τον κ. Αρκουλάκη, εκείνη την ώρα οι ανάγκες του νησιού έφταναν τα 608 μεγαβάτ, ενώ από τη μεγάλη διασύνδεση χάθηκαν περίπου 300 μεγαβάτ, δηλαδή σχεδόν το μισό φορτίο που απαιτούνταν.

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Η αντίδραση των μονάδων παραγωγής ήταν άμεση, καθώς οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε συναγερμό και οι μηχανές ενεργοποιήθηκαν προκειμένου να στηριχθεί το ηλεκτρικό σύστημα και να αποφευχθούν σοβαρότερες συνέπειες. Μάλιστα, περίπου 30 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες εξαιτίας των διακοπών, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για τον απεγκλωβισμό τους.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εφεδρείας των συμβατικών μονάδων της Κρήτης. Από την 1η Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να περάσουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, δηλαδή οι μηχανές να παραμείνουν εκτός λειτουργίας και να ενεργοποιούνται μόνο εφόσον χρειαστεί.

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Ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων εκτιμά ότι το πρόσφατο περιστατικό θα πρέπει να επηρεάσει τις σχετικές αποφάσεις και να εξεταστεί ακόμη και παράταση της ετοιμότητας των μονάδων, καθώς, όπως είπε, για πρώτη φορά δοκιμάστηκε στην πράξη η αντίδραση του συστήματος σε μια τόσο μεγάλη απώλεια ισχύος.

Την ίδια ώρα, ο κ. Αρκουλάκης ξεκαθάρισε ότι οι συχνές στιγμιαίες διακοπές ρεύματος που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές δεν συνδέονται με τη μεγάλη διασύνδεση . Όπως εξήγησε, αυτές αφορούν κυρίως το δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω παλαιότητας και χρειάζεται αναβάθμιση.

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