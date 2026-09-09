Τσουκαλάς: "Η πατρίδα πάνω από το κόμμα" - "Σκληρό ροκ" από ΠΑΣΟΚ κατά Μαξίμου για τα εθνικά θέματα

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Απάντηση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις δηλώσεις του Γ. Φλωρίδη





Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε «σε εθνική διακινδύνευση» και αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, «θα κάνουν ντου οι απέναντι»



μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή.



Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος.

Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική.

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν επιτρέπεται οι Υπουργοί σας να παίζουν με τα εθνικά θέματα.



Η πατρίδα είναι πάνω απο το μικροκομματικό σας συμφέρον.

Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.

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