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Καινούργιου: Η αλλαγή στα μαλλιά της μετά την εγκυμοσύνη

κακινούργ
clock 13:00 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από ανάρτησή της  εξήγησε ότι τα μαλλιά της έχουν αραιώσει αρκετά και, για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να ανανεώσει την εμφάνισή της.

«Δεν ξέρω για εσάς, φίλες μου, αλλά μετά την εγκυμοσύνη τα μαλλιά μου έχουν αραιώσει αρκετά… Και κάπου εδώ ήρθε η κατάλληλη στιγμή για ένα little hair refresh», έγραψε αρχικά.

«Μόλις ήρθα στην κουμπαρούλα μου για να τα γεμίσουμε με tapes και να μπούμε στη new season με άλλο μαλλί. Stay tuned», πρόσθεσε.

καινούργιου

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