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Τι θα φάμε σήμερα; Κριθαράκι με πικάντικη σάλτσα ντομάτας, φέτα και λαχανικά

κριθαράκι
clock 10:35 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

350 γρ. κριθαράκι μέτριο

400 γρ. ντομάτες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 καρότα, τριμμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κ. γλ. μπούκοβο

1/2 κ. γλ. καπνιστή πάπρικα

700 ml ζεστό ζωμό λαχανικών

150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

1 κ. σ. πελτέ ντομάτα

1 κ. γλ. ζάχαρη

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα



Εκτέλεση

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι και σοτάρετε το κρεμμύδι και τα καρότα για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέστε το σκόρδο, το μπούκοβο και την καπνιστή πάπρικα και ανακατέψτε για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να απελευθερωθούν τα αρώματά τους.

Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας και σοτάρετε για ακόμη 1 λεπτό. Ρίξτε τις τριμμένες ντομάτες, τη ζάχαρη, λίγο αλάτι και πιπέρι και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 8-10 λεπτά.

Προσθέστε το κριθαράκι και τον ζεστό ζωμό λαχανικών. Ανακατέψτε καλά και μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά για περίπου 10-12 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά ώστε να μην κολλήσει στον πάτο. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ακόμη ζεστό νερό ή ζωμό.

Μόλις το κριθαράκι γίνει al dente και η σάλτσα παραμείνει αρκετά ζουμερή, αποσύρετε από τη φωτιά. Αφήστε το να σταθεί για 2-3 λεπτά και ανακατέψτε απαλά.

Σερβίρετε το κριθαράκι ζεστό, με άφθονη θρυμματισμένη φέτα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Για ακόμη πιο πικάντικη γεύση, προσθέστε λίγο επιπλέον μπούκοβο στο τέλος.

Πηγή: newsbeast.gr

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