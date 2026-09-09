Τι θα φάμε σήμερα; Κριθαράκι με πικάντικη σάλτσα ντομάτας, φέτα και λαχανικά

Υλικά



350 γρ. κριθαράκι μέτριο



400 γρ. ντομάτες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες



1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 καρότα, τριμμένα



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



3 κ. σ. ελαιόλαδο



1 κ. γλ. μπούκοβο



1/2 κ. γλ. καπνιστή πάπρικα



700 ml ζεστό ζωμό λαχανικών



150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη



1 κ. σ. πελτέ ντομάτα



1 κ. γλ. ζάχαρη



Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι και σοτάρετε το κρεμμύδι και τα καρότα για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέστε το σκόρδο, το μπούκοβο και την καπνιστή πάπρικα και ανακατέψτε για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να απελευθερωθούν τα αρώματά τους.



Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας και σοτάρετε για ακόμη 1 λεπτό. Ρίξτε τις τριμμένες ντομάτες, τη ζάχαρη, λίγο αλάτι και πιπέρι και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 8-10 λεπτά.



Προσθέστε το κριθαράκι και τον ζεστό ζωμό λαχανικών. Ανακατέψτε καλά και μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά για περίπου 10-12 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά ώστε να μην κολλήσει στον πάτο. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ακόμη ζεστό νερό ή ζωμό.



Μόλις το κριθαράκι γίνει al dente και η σάλτσα παραμείνει αρκετά ζουμερή, αποσύρετε από τη φωτιά. Αφήστε το να σταθεί για 2-3 λεπτά και ανακατέψτε απαλά.



Σερβίρετε το κριθαράκι ζεστό, με άφθονη θρυμματισμένη φέτα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Για ακόμη πιο πικάντικη γεύση, προσθέστε λίγο επιπλέον μπούκοβο στο τέλος.

Πηγή: newsbeast.gr

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