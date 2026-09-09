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Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στους Καλούς Λιμένες

μετανάστες
clock 08:51 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 αλλοδαπών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε σήμερα το πρωί λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τρίτης, ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και διέσωσε 40 αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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