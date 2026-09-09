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ΚΡΗΤΗ

Νέο λατομείο στη Χερσόνησο: Οι κάτοικοι αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους

λατομείο
clock 08:11 | 09/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στις 7 σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται σήμερα, στην αίθουσα της Εκκλησίας στον Μοχό, η γενική συνέλευση κατοίκων και φορέων για το σχεδιαζόμενο λατομείο στη θέση «Φουσκές». Η τοπική κοινωνία βρίσκεται επί ποδός και οργανώνει τις επόμενες κινήσεις της, με στόχο να εκφραστεί δυναμικά η αντίθεση στη χωροθέτηση και να συγκροτηθεί επιτροπή αγώνα.

Η σημερινή συνέλευση αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τον συντονισμό των αντιδράσεων και την κατάθεση υπομνήματος προς το Υπουργείο Υποδομών.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό σε Μοχό, Ποταμιές, Πισκοπιανό, Κουτουλουφάρι, Σταλίδα και Χερσόνησο, καθώς το σχεδιαζόμενο έργο συνδέεται με την ανάγκη εξασφάλισης υλικών για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Κάτοικοι και φορείς εκφράζουν φόβους για σκόνη, όχληση και επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και της τουριστικής δραστηριότητας, ενώ ήδη εξετάζονται και νομικές κινήσεις για την αποτροπή της χωροθέτησης.

 

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