"Καζάνι που βράζει" η Χερσόνησος και οι γύρω περιοχές για το νέο λατομείο

Καζάνι που βράζει είναι η περιοχή της Χερσονήσου, μετά τον σχεδιασμό για τη δημιουργία νέου λατομείου σε ύψωμα πάνω από τον Μοχό, σε απόσταση αναπνοής ουσιαστικά από μια σειρά τουριστικών και κατοικημένων περιοχών. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, με συνεχείς συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις και συναντήσεις φορέων, ενώ ήδη προετοιμάζονται κινήσεις σε πολιτικό αλλά και νομικό επίπεδο.

Η διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών, που είναι και το αρμόδιο να λάβει την τελική απόφαση, ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Το αίτημα για τη δημιουργία του λατομείου έχει καταθέσει η κατασκευάστρια εταιρεία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα υλικά για τις ανάγκες του έργου.

Στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρώην δήμαρχος Μαλίων, δικηγόρος και ενεργός πολίτης της περιοχής Κώστας Λαγουδάκης, περιέγραψε τις αποστάσεις από τους οικισμούς. Όπως είπε, το λατομείο απέχει περίπου δύο χιλιόμετρα από τις Ποταμιές, 2.060 μέτρα από τον Μοχό, 3,7 χιλιόμετρα από τη Χερσόνησο και περίπου δύο χιλιόμετρα από τη Σταλίδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον χώρο προβλέπεται να γίνεται εξόρυξη και επεξεργασία των υλικών, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ακόμη και ελεγχόμενες εκρήξεις. Ο κ. Λαγουδάκης έκανε λόγο χαρακτηριστικά για κίνδυνο να « εξαφανιστούν τα σπλάχνα του βουνού », ενώ τόνισε ότι τα υλικά θα μεταφέρονται μέσω του οδικού δικτύου των γύρω περιοχών.

Αύριο, στις 7 το απόγευμα, στον Μοχό, στην αίθουσα πίσω από την κεντρική εκκλησία, πραγματοποιείται συνάντηση όλων των φορέων της περιοχής. Στόχος είναι να συγκροτηθεί επιτροπή αγώνα, η οποία θα καταθέσει υπόμνημα στο Υπουργείο, θα παρέμβει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα εξετάσει και τις δυνατότητες νομικής προσβολής της διαδικασίας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλης Περάκης, έκανε λόγο για ένα σχέδιο που θα φέρει σκόνη και εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι θα δυσφημίσει την περιοχή και θα πλήξει τον τουρισμό.

Στο ίδιο κλίμα και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών, Γιώργος Δανελάκης, που μίλησε για έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και χαρακτήρισε αδιανόητη την εξέλιξη.

Ανησυχία εξέφρασε και ο δημοτικός σύμβουλος Χερσονήσου Σπύρος Μαραγκάκης, θέτοντας μεταξύ άλλων και το ζήτημα του φράγματος Αποσελέμη, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.

Και από την πλευρά των ξενοδόχων, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης τάχθηκε κατά της χωροθέτησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα στις τουριστικές περιοχές και πως θα πρέπει να αναζητηθεί διαφορετική, ορεινή τοποθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τον τράβηξε ο αστυνομικός δευτερόλεπτα πριν πέσει από την γέφυρα

Κρήτη: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια του ΒΟΑΚ και μετά έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα