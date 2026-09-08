Ηράκλειο: Του ήρθε η κλήση μετά από 12 χρόνια και τον καλούν στην Τροχαία

Κλήση για υπερβολική ταχύτητα, που είχε βεβαιωθεί τον Μάρτιο του 2014, έφτασε στα χέρια πολίτη 12 χρόνια μετά!

Η απίστευτη αυτή περιπέτεια καταγράφηκε μετά από καταγγελία ακροατή στο Ράδιο Κρήτη. Το όχημα ήταν εταιρικό και ο άνθρωπος κλήθηκε από την Αστυνομία να παραλάβει την κλήση, ενώ του ζητήθηκε είτε να προσκομίσει το δίπλωμά του για αφαίρεση είτε να υποδείξει ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα, πριν από 12 χρόνια.

Το ερώτημα είναι εάν μπορεί μια κλήση του 2014 να αναζητείται το 2026.

Στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο δικηγόρος Γιώργος Λιονάκης εξήγησε ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο πότε γράφτηκε η κλήση, αλλά πότε αυτή βεβαιώθηκε ταμειακά στον αρμόδιο Δήμο.

Όπως ανέφερε, για τα πρόστιμα του ΚΟΚ υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία μέσα στην οποία ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση. Αν αυτή η διαδικασία δεν γίνει εμπρόθεσμα, μέσα στην τριετία που προβλέπεται,, η απαίτηση μπορεί να έχει αποσβεστεί.

Γι’ αυτό, στην περίπτωση του συγκεκριμένου ακροατή, το κρίσιμο είναι να ελεγχθεί πότε ακριβώς βεβαιώθηκε η οφειλή στον Δήμο και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Με απλά λόγια, μια κλήση μπορεί να είναι παλιά, αλλά αυτό από μόνο του δεν απαντά στο αν σήμερα είναι εισπράξιμη.

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