Ήρθε η ώρα για το «φεγγάρι του καλαμποκιού» - Πότε θα δούμε την πανσέληνο Σεπτεμβρίου

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Κάθε Σεπτέμβριο ο νυχτερινός ουρανός φωτίζεται από μία από τις πιο όμορφες πανσελήνους του χρόνου, το Φεγγάρι του Καλαμποκιού.

Ηρθε η ώρα για Corn Moon

Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» (Corn Moon) είναι η παραδοσιακή ονομασία της πανσελήνου του Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Αμερική.

Η ονομασία του έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία ωριμάζει το καλαμπόκι και είναι έτοιμο για συγκομιδή, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση μιας σημαντικής γεωργικής χρονιάς.

26 Σεπτεμβρίου η πανσέληνος

Φέτος η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου κορυφώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα, το φεγγάρι θα είναι εντυπωσιακό όχι μόνο τη στιγμή της κορύφωσης, αλλά και κατά τις προηγούμενες και επόμενες βραδιές, καθώς η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν ολόγιομη.

Η καλύτερη στιγμή για να την απολαύσετε είναι λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης, όταν το φεγγάρι θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Εκείνη την ώρα η σελήνη μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερη και να αποκτά μια χρυσαφένια ή πορτοκαλί απόχρωση. Μάλιστα μιάς και ο Σεπτέμβριος βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο, η πανσέληνος αυτή μοιάζει να «φωτίζει» την αλλαγή.

Στις 26 Σεπτεμβρίου ας φύγουμε για λίγο τα φώτα της πόλης και ας κοιτάξουμε ψηλά. Το Φεγγάρι του Καλαμποκιού θα είναι εκεί!

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