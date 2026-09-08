Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν

Με κύριο στόχο την επιδίωξη ενός από κοινού συντονισμού για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία πραγματοποιείται σήμερα στο Ελ Αλαμέιν η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, και ενώ, ταυτόχρονα, η Τουρκία δείχνει τα «δόντια» της στην περιοχή, διαμηνύοντας πως «δεν θα παραμείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές».

Στην ατζέντα της σημερινής τριμερούς συνάντησης κορυφής μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη και Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι θα βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών με βασικό ζητούμενο την εμπέδωση της ασφάλειας εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων.

Αναγνωρίζοντας τον ισχυρό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στην ευρύτερη περιοχή, Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν την ανταλλαγή απόψεων με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, ιδίως στον απόηχο της υπογραφής της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας, για την οποία το Κάιρο έχει δεχθεί «κρούση» προκειμένου να συμμετάσχει.

Μέσω του τριμερούς σχήματος συνεργασίας αλλά και μέσω της διμερούς συνάντησης που θα έχουν νωρίτερα σήμερα στην παραλιακή πόλη της βόρειας Αιγύπτου Μητσοτάκης και Σίσι, η ελληνική πλευρά είναι βέβαιο πως θα επιδιώξει να μάθει όσες περισσότερες πληροφορίες δύναται για τη νέα αμυντική συνεργασία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και για τους ακριβείς λόγους για τους οποίους το Κάιρο παραμένει εκτός.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εξάλλου σε ερώτηση, έκανε λόγο για μια συμφωνία για την οποία «δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες» καθώς και για μια εξέλιξη «την οποία αξίζει να παρακολουθήσουμε» – προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα και επίσκεψή του προσεχώς στο Ριάντ.

Επιπλέον, μέσω της διμερούς και τριμερούς επαφής με την Αίγυπτο, η Ελλάδα θα επιχειρήσει να καλλιεργήσει έτι περαιτέρω τη στρατηγική σχέση που έχουν ήδη χτίσει Αθήνα και Κάιρο, με την ελληνική πλευρά, όπως επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης να έχει διαδραματίσει ρόλο επισπεύδουσας χώρας εντός ΕΕ για την εμβάθυνση της σχέσης με την Αίγυπτο, για την απελευθέρωση σημαντικών οικονομικών πρωτοκόλλων προς το Κάιρο προς στήριξη της αιγυπτιακής οικονομίας, έπειτα και από τα «πλήγματα» που δέχθηκε λόγω Ιράν αλλά και από προηγούμενες κρίσεις που είχαν προκύψει.

Πέραν της γεωπολιτικής και στρατιωτικής διάστασης της στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Καϊρου, σημαντική παραμένει και η ενεργειακή πτυχή της διμερούς σχέσης καθώς τις δύο

πλευρές συνδέει πια το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Στο πλαίσιο της επαναβεβαίωσης της σχέσης Ελλάδας – Αιγύπτου, Μητσοτάκης και Σίσι θα ανταλλάξουν απόψεις και για ζητήματα που αφορούν το Μεταναστευτικό καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Λιβύη, όπου γίνονται εντατικές προσπάθειες για την πολιτική λύση και την ενοποίηση της διχασμένης χώρας.

Επί τάπητος στο Ελ Αλαμέιν αναμένεται να τεθεί και η προοπτική της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου, με στόχο την προώθηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος ενώ δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται πως θα εξεταστούν ενδελεχώς και όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν αλλά και την κλιμάκωση της κόντρας Τουρκίας – Ισραήλ, με φόντο και την αύξηση της τουρκικής παραβατικότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Της σημερινής συνάντησης έχουν προηγηθεί σειρά τηλεφωνικών επαφών μεταξύ Γεραπετρίτη και Μπαντρ Αμπντελάτι, με ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων για τα τεκταινόμενα στην περιοχή και την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης του τριμερούς πλαισίου συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.

Παρόντες στις σημερινές διαβουλεύσεις θα είναι και οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών (Γιώργος Γεραπετρίτης, Κωνσταντίνος Κόμπος, Μπαντρ Αμπντελάτι), με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να έχει προηγηθεί στα μέσα Αυγούστου, όταν είχε επισκεφθεί το Ελ Αλαμέιν για επαφές με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και τον πρόεδρο της Αιγύπτου αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Μέκκας.

Οι τρεις ηγέτες σήμερα αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις και για την τουρκική παραβατικότητα που σημειώνει εσχάτως κλιμάκωση (ενώ κυοφορείται και το τουρκικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας) με πιο πρόσφατο δείγμα τη χθεσινή αερομαχία με ελληνικά μαχητικά μετά την παράβαση του FIR Αθηνών από δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 τα οποία αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Η συνάντηση Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη, Σίσι διεξάγεται στη σκιά της χθεσινής (νέας) απειλής που διατύπωσε ο Τούρκος πρόεδρος δημοσίως, στέλνοντας το μήνυμα πως «η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή» και ενώ την Πέμπτη αναμένεται να προσγειωθεί στη Λευκωσία ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αναζήτηση τρόπων εμβάθυνσης της συνεργασίας και της ενίσχυσης των σχέσεων Λευκωσίας – Τελ Αβίβ.

Μετά τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών, που είναι προγραμματισμένες για τις 14.30, η ελληνική αποστολή αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλεκτρικά πατίνια: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονη μετά από ατυχήματα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 150 αφίξεις σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

Βενιζέλειο: «Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά μισθό αντίστοιχο της δύσκολης δουλειάς τους»