Τηλεφωνική απάτη με τον Ντε Γκρες: «κυρία Βιβή, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο»

Αυξάνονται οι τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με τους επιτήδειους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κυρίας Βιβής, κατοίκου Καλάμου, η οποία περιγράφει την προσωπική της εμπειρία από απόπειρα εξαπάτησης. Όπως αναφέρει, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπούν τον “Παύλο Ντε Γκρες” και της υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ. Προκειμένου, όπως της είπαν, να προχωρήσει στην είσπραξη των χρημάτων, της ζήτησαν να καταθέσει προκαταβολικά ένα ποσό για το υποτιθέμενο “άνοιγμα του λογαριασμού”.

Οι επιτήδειοι, μάλιστα, επιχείρησαν να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σεναρίου χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI). Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης εμφανίστηκε ψηφιακά το πρόσωπο του υποτιθέμενου μέλους της πρώην βασιλικής οικογένειας, με την εικόνα να κινείται ώστε να δίνει την εντύπωση ότι μιλά. Η κυρία Βιβή, ωστόσο, αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ότι επρόκειτο για απόπειρα απάτης και αρνήθηκε να καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Οι ενοχλήσεις συνεχίστηκαν για περίπου έναν μήνα, έως ότου αποφάσισε να μπλοκάρει τους αριθμούς και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί τους.

Η ίδια μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Με πήρε αρχικά ένας κύριος στο κινητό και μου είπε: ‘Κυρία Βιβή; θα σας συνδέσω με τον “πρίγκιπα Παύλο”’. Λέω κι εγώ τι γίνεται; Λέω για ποιο λόγο; ‘Ε, θα σας εξηγήσει’ μου λέει. Εγώ δεν τον ξέρω τον Παύλο. Και μου λέει: ‘Καλημέρα σας, κυρία μου. Θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και θέλω να– και επιλέγω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό’. Λέω ορίστε; Είστε κι εσείς μία από αυτούς. ‘Παρακαλώ’, του λέω. Μου λέει:

‘Έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα’. Εγώ χαμογέλασα και λέω είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Λέει ‘παρακαλώ, θα περιμένετε. Θα σας πάρει σε λίγο ο ταμίας’. Με πήρε μετά από λίγο ο κύριος στο Viber με βιντεοκλήση όμως και φαινόταν και ένα γραφείο σαν από ταξιδιωτικό γραφείο. Και με πήρε αυτός ο κύριος και μου λέει:

‘Καλημέρα σας από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Αλλά υπάρχει ένα αλλά’. Λέω ‘παρακαλώ’. ‘Είναι’, μου λέει, ‘πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ’. Του λέω ‘δεν έχω να καταθέσω και γιατί να τα καταθέσω’; Λέει ‘για να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός’. ‘Μα δεν γίνεται, δεν έχω’, του λέω. ‘Μα δεν μπορεί. Για να συνεννοηθώ’, μου λέει, ‘με τον πρίγκιπα’. Με κλείνει και με ξαναπαίρνει. Καπάκι. ‘Ξέρετε’, μου λέει, ‘είπε ότι μπορείτε να δώσετε 280. ‘Α’, λέω, ‘θα κάνουμε παζάρια τώρα;’. ‘Ναι, ναι’, μου λέει. ‘Μα δεν έχω, δεν έχω. Πώς να σας το πω; Είμαι συνταξιούχος’», είπε αρχικά.

«Εννοείται. Το κατάλαβα ότι είναι απάτη. Και μου λέει:

‘Ξέρετε, να δανειστείτε’, μου λέει. Λέω ‘από πού να δανειστώ; Δεν έχω πολλούς γείτονες εδώ. Πώς θα δανειστώ’, λέω, ‘από ξένους ανθρώπους;’. ‘Μα, μα θα χάσετε τόσα χρήματα για να μη βάλετε 280 ευρώ;’. ‘Μα δεν μπορώ’, του λέω εγώ. Μου λέει ‘θα ξανασυνεννοηθώ’. Κλείνει και με ξαναπαίρνει. Υποτίθεται ότι μίλησε μαζί του. Λέει ‘δεν γίνεται. Πρέπει να καταθέσετε έστω 280 ευρώ’. ‘Μα ξέρετε κάτι’, του λέω, ‘εγώ δεν έχω κάποιον για να ζητήσω. Πώς θα ζητήσω; Αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα. Να μου καταθέσετε 26.000 μείον τα 280 ευρώ. Και μου λέει ‘μα δεν γίνεται αυτό’. ‘Ε, πώς δεν γίνεται; Αφού δικά μου θα είναι. Αφαιρέστε από εκείνα’. Λοιπόν. Και λέω ‘μα δεν είναι δυνατόν τώρα αυτά να συμβαίνουν’. Και μου λέει ‘περιμένετε λίγο’. Και ύστερα από λίγο με καλούν στο Viber. Βλέπω τον Παύλο όντως. Ήταν σαν φωτογραφία και ανοιγόκλεινε μόνο το στόμα. Είπα εγώ, λέω ‘μα δεν σας ακούω, δεν σας ακούω’. Και με παίρνει αμέσως ο υποτιθέμενος Παύλος ο ίδιος και μου λέει ‘ξέρετε, είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση. Γι’ αυτό το λόγο αλλά σας πήρα για να πεισθείτε ότι είμαι εγώ’. Εγώ κατάλαβα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη αμέσως. Του λέω ‘ευχαριστώ’, λέω, ‘πάρα πολύ για την προσφορά σας, αλλά πρότεινα να μου αφαιρεθούν από τα 26.000, τα όσα τέλος πάντων θέλετε για να ανοίξει ο λογαριασμός’. Λοιπόν, επί περίπου ένα μήνα με έπαιρνε ο ταμίας και πότε μου έλεγε ‘βρήκατε τα χρήματα; Είστε καλά;’. Μου έστελνε μήνυμα. Δεν απαντούσα. Επί ένα μήνα όμως στην κυριολεξία μου έγινε αυτό μέχρι που τους μπλόκαρα. Γιατί φυσικά είχα καταλάβει. Τους μπλόκαρα. Αφού πια με έχει ζαλίσει αυτό», συνέχισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Τον τράβηξε ο αστυνομικός δευτερόλεπτα πριν πέσει από την γέφυρα

Κρήτη: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια του ΒΟΑΚ και μετά έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 150 αφίξεις σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

Κρήτη: Ανήλικοι ήπιαν σε μπαρ και μέθυσαν - Δύο άτομα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ



