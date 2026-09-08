Champions League: Πρεμιέρα απόψε με ντέρμπι Ρεάλ-Ίντερ και Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι

Η αυλαίατης League Phase τουChampions League ανοίγει απόψε, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, με έξι αναμετρήσεις και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια, αλλά και την ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες, από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 18 αναμετρήσεις.



Αναλυτικα το πρόγραμμα της Τρίτης

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα



Στις 19:45, η ΑΕΚ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, στην πρώτη της παρουσία στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση μπαίνει στη διοργάνωση με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το εντυπωσιακό 5-0 επί του Άρη και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, ξεκινώντας με νίκη την ευρωπαϊκή της περιπέτεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του ανταγωνιστικό πρόσωπο και απόλυτη συγκέντρωση, ενώ το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση.

Η αναμέτρηση στην Αθήνα είναι ένα από τα δύο παιχνίδια που ξεκινούν στις 19:45 ώρα Ελλάδας.



Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα



Την ίδια ώρα, στις 19:45, η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Άστον Βίλα.

Η βελγική ομάδα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της απέναντι σε μία Άστον Βίλα που επιστρέφει στη μεγάλη σκηνή και φιλοδοξεί να ξεκινήσει τη League Phase με ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ: Μάχη μεγαθηρίων στο «Μπερναμπέου»



Στις 22:00, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Μαδρίτη.

Η Ρεάλ υποδέχεται την Ίντερ σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής. Η «Βασίλισσα», η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, θέλει να ξεκινήσει με νίκη μπροστά στο κοινό της, ενώ η Ίντερ ταξιδεύει στη Μαδρίτη με στόχο να βάλει δύσκολα στους Ισπανούς.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ξεχωρίζει ως ένα από τα μεγάλα ντέρμπι της πρεμιέρας και αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της βραδιάς.



Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι



Στο «Ντραγκάο», η Πόρτο φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι, επίσης στις 22:00.

Η Σίτι, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2023, ξεκινά την προσπάθειά της εκτός έδρας απέναντι σε μία Πόρτο που παραδοσιακά μετατρέπει την έδρα της σε δύσκολη αποστολή για κάθε αντίπαλο.

Οι Άγγλοι θέλουν από νωρίς να επιβεβαιώσουν τον ρόλο τους ως ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, ενώ η Πόρτο αναζητά ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης.





Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ



Στις 22:00, η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ.

Οι Γερμανοί με τον Καρέτσα στο βασικό σχήμα θέλουν να μπουν δυνατά στη League Phase, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας, ενώ η ισπανική ομάδα θα προσπαθήσει να φύγει από τη Γερμανία με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Λιλ – Μπέτις



Το πρόγραμμα της βραδιάς ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της Λιλ απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, επίσης στις 22:00.

Οι δύο ομάδες γνωρίζουν πως ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στη νέα μορφή της διοργάνωσης, όπου κάθε βαθμός έχει αξία και η τελική κατάταξη της League Phase καθορίζει την πορεία προς τα νοκ άουτ.

Η Λιλ έχει το πλεονέκτημα της έδρας, όμως η Μπέτις βρίσκεται στη Γαλλία με στόχο να πάρει αποτέλεσμα.





Το αποψινό (8/9) πρόγραμμα



19:45

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ



Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα



22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ



Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι



Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ



Λιλ – Ρεάλ Μπέτις

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:45 – ΑΕΚ – ΛΑΣΚ → COSMOTE SPORT 2 HD

→ 19:45 – Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα → COSMOTE SPORT 5 HD

→ 22:00 – Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ → COSMOTE SPORT 4 HD

→ 22:00 – Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι → COSMOTE SPORT 6 HD

→ 22:00 – Λιλ – Ρεάλ Μπέτις → COSMOTE SPORT 7 HD

→ 22:00 – Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ → COSMOTE SPORT 3 HD

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