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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ανήλικοι ήπιαν σε μπαρ και μέθυσαν - Δύο άτομα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ

Αλκοόλ
clock 09:35 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών στο Ρέθυμνο βρίσκεται μπαρ της περιοχής, μετά από περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από δύο ανήλικους.

Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 16χρονο οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσαν αλκοόλ στο κατάστημα, παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικοι.

Λίγο αργότερα οι δύο νεαροί αισθάνθηκαν αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές αναζητούν τον υπεύθυνο λειτουργίας και τον ιδιοκτήτη του μπαρ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε το αλκοόλ.

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