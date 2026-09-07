Ηράκλειο: Στην Εντατική ο 20χρονος διανομέας - Δεν σώθηκε το πόδι του...

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου, στο σημείο που οδηγεί προς την εθνική οδό.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο νεαρός τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

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