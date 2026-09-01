Σχολεία: Μεγάλες αποκλίσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της ΕΕ – Η Ελλάδα ξανά ουραγός

Οι μισθοί του σχολικού προσωπικού, και ιδίως των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, αποτελούν το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόστος στην επίσημη εκπαίδευση, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συχνά θεωρούνται κακοπληρωμένοι σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσής τους.

Σύμφωνα με το euronews, ορισμένες μελέτες εκτιμούν ότι οι αρχικοί μισθοί των εκπαιδευτικών είναι περίπου 40% χαμηλότεροι από τα εισοδήματα άλλων επαγγελματιών με τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ενώ το χάσμα αυτό μειώνεται καθώς φτάνουν στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας, παραμένει ένα έντονο γεωγραφικό χάσμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατά το σχολικό έτος 2024/2025, το Λουξεμβούργο ήταν η χώρα της ΕΕ που πλήρωνε τους εκπαιδευτικούς περισσότερο σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά επίπεδα στα οποία δίδασκαν, τόσο για όσους βρίσκονταν στην αρχή όσο και για όσους στο αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας τους.

Αυτό προκύπτει από το Eurydice, το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Μεγάλο Δουκάτο κατέβαλε στους επαγγελματίες που βρίσκονταν στην αρχή της σταδιοδρομίας τους αποδοχές μεταξύ 55.000 και 62.000 ευρώ, ενώ στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στην κορυφή της σταδιοδρομίας τους κατέβαλε αποδοχές μεταξύ 97.000 και 109.000 ευρώ.

Η Ολλανδία και η Γερμανία κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός και το στάδιο της σταδιοδρομίας του στο οποίο βρίσκεται.

Από την άλλη πλευρά, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Ουγγαρία ήταν οι χώρες της ΕΕ που πλήρωναν τους εκπαιδευτικούς λιγότερο στο αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας τους.

Ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο δίδασκε ο εκπαιδευτικός, η Σλοβακία πλήρωνε τους υπαλλήλους της μεταξύ 18.000 και 22.000 ευρώ, ενώ η Ουγγαρία και η Τσεχία πλήρωναν έως και 27.000 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους στην Ελλάδα και τη Σλοβακία κέρδιζαν τα λιγότερα στην Ένωση, με μισθούς έως 17.000 ευρώ.

Η Ελλάδα καταγράφει γενικά χαμηλές επιδόσεις και ως προς τις αποδοχές των εκπαιδευτικών στην κορυφή της σταδιοδρομίας τους, παραμένοντας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις περισσότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς κατατάσσεται στην 6η ή 7η θέση από το τέλος μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Μάλιστα, ο ανώτατος μισθός που μπορεί να φτάσει ένας εκπαιδευτικός στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στις 32.000 ευρώ σε όλες τις βαθμίδες, ενώ στις χώρες με τις υψηλότερες αποδοχές οι αντίστοιχοι μισθοί κυμαίνονται από περίπου 71.000 έως και 109.000 ευρώ.

Πόσος χρόνος χρειάζεται στους εκπαιδευτικούς για να φτάσουν στο αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας τους;



Η επαγγελματική εξέλιξη συνδέεται συχνά με τους ρόλους και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών, τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία, το επίπεδο προσόντων και τη γενική απόδοση.

Σύμφωνα με το Eurydice, οι εκπαιδευτικοί σε 11 χώρες της ΕΕ χρειάζονται μεταξύ 31 και 40 ετών για να φτάσουν στην κορυφή της καριέρας τους, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης.

Μόνο στη Δανία και τη Φινλανδία οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται έως και 10 έτη υπηρεσίας, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης.

Καθώς οι εκπαιδευτικοί εξελίσσονται, αυξάνονται και οι μισθοί τους, κάτι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον προσδιορισμό της ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και του ποσοστού διατήρησης του προσωπικού.

Αυτό δεν ωφελεί μόνο τους εκπαιδευτικούς: οι καλύτεροι μισθοί για τους εκπαιδευτικούς τείνουν επίσης να οδηγούν σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ του 2025.



Τα στοιχεία του Eurydice δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και τη Σλοβενία θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση μισθού μεταξύ των χωρών της ΕΕ από την αρχή έως την κορυφή της σταδιοδρομίας τους.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αντανακλά έναν μέσο όρο όλων των πιθανών κατηγοριών εκπαιδευτικών: σχολικοί εκπαιδευτικοί, πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές υψηλότερου επιπέδου.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με σύμβαση, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 8% του διδακτικού προσωπικού, δεν υπολογίστηκαν σε αυτόν τον μέσο όρο, παρόλο που είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι.

Επιπλέον, οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί συγκαταλέγονται στις πέντε χώρες της ΕΕ όπου οι μισθοί δεν κατάφεραν να συμβαδίσουν με την κρίση του κόστους διαβίωσης, σημειώνοντας μείωση κατά 0,61% μεταξύ των σχολικών ετών 2023/2024 και 2024/2025, σύμφωνα με το Eurydice.

Στην ΕΕ, μόνο η Ρουμανία (-6,34%), η Σλοβακία (-4,07%), η Ιταλία (-1,60%) και η Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου (-0,71%) κατέλαβαν χαμηλότερες θέσεις από τη Γαλλία.

πηγή: in.gr

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