ΣΑΒ.05 Σεπ 2026 22:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Χωρίς Σιέλη και Ισέκα την Κυριακή κόντρα στην Κηφισιά

οφη
clock 21:00 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε έτσι την προετοιμασία του για την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στην Κηφισιά, στο Παγκρήτιο Στάδιο (6/9-19:30), με τον Χρήστο Κόντη να μην έχει πάλι στη διαθεση του,τους τραυματίες Σιέλη, Ισέκα και Μαρινάκη

Ο προπονητής του ΟΦΗ επέλεξε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Krizmanic, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.
Οι απουσίες

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Σιέλη, Ισέκα και Μαρινάκη, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Παράλληλα, δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι και οι Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Χνάρης και Λαγουδάκης.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Κηφισιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis