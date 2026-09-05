ΟΦΗ: Χωρίς Σιέλη και Ισέκα την Κυριακή κόντρα στην Κηφισιά

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Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε έτσι την προετοιμασία του για την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στην Κηφισιά, στο Παγκρήτιο Στάδιο (6/9-19:30), με τον Χρήστο Κόντη να μην έχει πάλι στη διαθεση του,τους τραυματίες Σιέλη, Ισέκα και Μαρινάκη

Ο προπονητής του ΟΦΗ επέλεξε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Krizmanic, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

Οι απουσίες

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Σιέλη, Ισέκα και Μαρινάκη, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Παράλληλα, δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι και οι Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Χνάρης και Λαγουδάκης.