ΣΑΒ.05 Σεπ 2026 21:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: «Άσφαιρη» πρεμιέρα στην Κομοτηνή

Super League 2
clock 19:57 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που ανέβηκαν στη Super League 2 αναμετρήθηκαν στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ωστόσο, τόσο ο Πανθρακικός, όσο και ο Πύργος δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα κι έτσι ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής, που διεξήχθη στην Κομοτηνή, ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0). 

Τα αποτελέσματα και η συνέχεια  της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Πανθρακικός - Πύργος            0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος   6/9, 16:00

Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 6/9, 16:00

ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας      6/9, 16:00 

Μαρκό - Πανσερραϊκός            7/9, 16:00

Καλλιθέα - Νίκη Βόλου           7/9, 17:00 

Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς7/9, 17:30

ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’         9/9, 16:00 

ΔΙΑΒΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Super League 2 Πανθρακικός Πύργος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis