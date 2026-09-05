Super League 2: «Άσφαιρη» πρεμιέρα στην Κομοτηνή

Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που ανέβηκαν στη Super League 2 αναμετρήθηκαν στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ωστόσο, τόσο ο Πανθρακικός, όσο και ο Πύργος δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα κι έτσι ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής, που διεξήχθη στην Κομοτηνή, ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0).

Τα αποτελέσματα και η συνέχεια της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Πανθρακικός - Πύργος 0-0



Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 6/9, 16:00



Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 6/9, 16:00



ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 6/9, 16:00



Μαρκό - Πανσερραϊκός 7/9, 16:00



Καλλιθέα - Νίκη Βόλου 7/9, 17:00



Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς7/9, 17:30



ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00

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