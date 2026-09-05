Φωτιά στο Νέο Κουβαρά- Εντοπίστηκε σορός εντός ΙΧ κατά την κατάσβεση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής, περίπου στις 17:15.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά, που πλέον είναι υπό έλεγχο, εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Διαβάστε επίσης

Τσακωνιά και Αρχάγγελος Ρόδου: Εκεί όπου οι κάτοικοι μιλούν γλώσσες...άλλων εποχών (βίντεο)

Κυρ Λουκάς: Ο 85χρονος "μάγος" της Λέσβου - "Δαμάζει" ηφαιστειογενείς βράχους με τα γυμνά του χέρια!