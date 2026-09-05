Η διαθήκη της Κοντού μετά τον θάνατό της

40 ήμερες από τότε που η σπουδαία ηθοποιός, Μάρω Κοντού, "έφυγε" από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, βασικό περιουσιακό στοιχείο της Μάρως Κοντού ήταν ένα ρετιρέ στο Κουκάκι, το οποίο φέρεται να αποτελούσε το μοναδικό ακίνητό της. Δεν φαίνεται να υπήρχαν άλλα σημαντικά ακίνητα ή μεγάλη ακίνητη περιουσία, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διέθετε ούτε αυτοκίνητο ούτε μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις.

Η οικονομική εικόνα της ηθοποιού είχε απασχολήσει και την ίδια στο παρελθόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει μιλώντας για τη σύνταξή της: «Ύστερα από 44 χρόνια στη σκηνή βγήκα στη σύνταξη με 17.000 δραχμές».

Μια δήλωση που αποτυπώνει το οικονομικό παράδοξο της γενιάς των ηθοποιών που γνώρισαν τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία, χωρίς αυτή να μεταφράζεται πάντα σε αντίστοιχη οικονομική απολαβή.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της φαίνεται πως είχε ο ανιψιός της, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, βρισκόταν κοντά της και τη στήριξε μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Η σχέση τους ήταν στενή και, όπως αναφέρεται, η Μάρω Κοντού είχε φροντίσει η περιουσία της να περάσει σε εκείνον.

Έτσι, η τελευταία της επιθυμία δεν φαίνεται να αφορούσε μια εντυπωσιακή διανομή μιας τεράστιας περιουσίας, αλλά περισσότερο την επιλογή να αφήσει όσα είχε στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της.

Η περίπτωση της Μάρως Κοντού υπενθυμίζει πως η λάμψη και η καλλιτεχνική δόξα δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τον πλούτο. Η μεγαλύτερη κληρονομιά της, άλλωστε, δεν ήταν τα χρήματα ή τα ακίνητα, αλλά η σπουδαία πορεία της στο θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς και οι ρόλοι που παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη του κοινού.

Πηγή: Λοιπόν

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