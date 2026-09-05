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ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στο Athens Flying Week: Επεσε Phantom κατά τη διάρκεια επίδειξης

Πτώση αεροσκάφους στην Τανάγρα
clock 14:59 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό ατύχημα εκτυλίχθηκε στο αεροπορικό σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4). Εως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των δύο χειριστών του, ενώ καθώς παιρνούν τα λεπτά χωρίς να έχουν εντοπιστεί, η αγωνία κορυφώνεται.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.  Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση σου. Οι ίδιες μαρτυτίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κάνει ρίψεις νερού για να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο. Το Athens Flying Week αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για την ώρα.

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