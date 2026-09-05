Το 4ο Malevizi Festival ξεσήκωσε τον κόσμο από την πρώτη μέρα (εικόνες)

Με τον κόσμο να τραγουδά, να χορεύει και να γίνεται μια μεγάλη παρέα, ξεκίνησε δυναμικά το 4ο Malevizi Festival, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και κέφι.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας τόνισε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι κάθε χρόνο το φεστιβάλ να γίνεται ακόμη καλύτερο, πιο πλούσιο και πιο δυναμικό, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κόσμου.

«Το “malevizi festival” είναι γεγονός! Σας καλώ να το ζήσουμε μαζί! Σας καλώ να το αγκαλιάσουμε, να γίνουμε κομμάτι του, για να μπορούμε να το ξανακάνουμε, να το εξελίξουμε, για να χτίσουμε έναν σταθερό θεσμό πολιτισμού για το Μαλεβίζι και πέρα από το Μαλεβίζι. Το Μαλεβίζι αποδεικνύει ότι είναι ανοιχτό στον κόσμο, στις νέες τάσεις, πατώντας πάνω στις σταθερές βάσεις μιας παράδοσης ζωντανής και ορατής παντού, μιας παράδοσης διακριτής, εξαιτίας των αξιών εκείνων που μας διαμόρφωσαν και μας έδωσαν ταυτότητα.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά την έναρξη του Φεστιβάλ.

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Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι αγκάλιασαν το Μαλεβίζι Φεστιβάλ και έδωσαν το «παρών», υπογραμμίζοντας πως η μεγάλη συμμετοχή και η αγάπη του κόσμου αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσει ο θεσμός να εξελίσσεται και να μεγαλώνει.

Το πρώτο ρυθμικό «κάλεσμα» έδωσαν οι Batala Creta, που με τα τύμπανά τους σηματοδότησαν την έναρξη του φεστιβάλ και έβαλαν το κοινό από την πρώτη στιγμή στο κλίμα της γιορτής.

Ακολούθησε Σωτήρης Μαργαρίτης, μαζί με τους Despicables Band, που παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα και γνωστά ελληνικά τραγούδια. Τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και που το κοινό δεν άργησε να σιγοψιθυρίζει και να τραγουδά μαζί με τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

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Η μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήρθε με την Κωνσταντίνα Τούνη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και κυριολεκτικά ξεσήκωσε το Μαλεβίζι. Με την ενέργεια και την παρουσία της παρέσυρε μικρούς και μεγάλους στον χορό, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι.

Ο κόσμος χόρεψε, τραγούδησε, χαμογέλασε και έγινε μια παρέα. Αυτό ήταν και το μεγάλο μήνυμα της βραδιάς: το Malevizi Festival είναι ένας θεσμός που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και δημιουργεί στιγμές που μένουν.

Η γιορτή συνεχίζεται και σήμερα, με δύο ξεχωριστές παρουσίες που αναμένεται να χαρίσουν στο κοινό μια ακόμη μοναδική μουσική βραδιά.

Η Νεφέλη Φασουλή και ο Πάνος Βλάχος παίρνουν τη σκυτάλη στη σκηνή του Μαλεβίζι Φεστιβάλ, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και ξεχωριστές ερμηνείες.

Παράλληλα, στον χώρο της πλατείας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι Αστυρακίου («Ο Αστύρακας»), Κιθαρίδας, το Σωματείο Θεατρικής Ομάδας Ροδιάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεραμουτσίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιών θα υποδέχονται τους επισκέπτες στα περίπτερά τους. Με προϊόντα και γεύσεις του τόπου, δημιουργίες, εκπλήξεις, βιωματικές δράσεις και πολύ μεράκι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα δώσουν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά, μεταφέροντας στους επισκέπτες την αυθεντική Μαλεβιζιώτικη εμπειρία.

Το Μαλεβίζι Φεστιβάλ συνεχίζεται δυναμικά και καλεί όλους να είναι και σήμερα εκεί, για να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν και να γίνουν ξανά μια μεγάλη παρέα.

Η γιορτή στο Μαλεβίζι συνεχίζεται!

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