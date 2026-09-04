Δήμος δίνει επίδομα έως και 2.000 ευρώ σε οικογένειες

Ο Δήμος Ασπροπύργου προχωρά στη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στην πόλη, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Το βοήθημα ανέρχεται σε:

1000 ευρώ για το πρώτο παιδί



1500 ευρώ για το δεύτερο παιδί



2000 ευρώ από το τρίτο παιδί και μετά



Το βοήθημα αφορά αποκλειστικά δημότες του Δήμου Ασπροπύργου, είναι ανεξαρτήτως εισοδήματος και χορηγείται για παιδιά που έχουν γεννηθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026 και εφεξής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά



Αίτηση του γονέα.



Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.



Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.



Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Ασπροπύργου.



Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος γονέα.



IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.



Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμος Ασπροπύργου στέκεται δίπλα στους νέους γονείς από την πρώτη ημέρα, προσφέροντας μια ουσιαστική οικονομική ενίσχυση σε κάθε οικογένεια που υποδέχεται ένα νέο μέλος.

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