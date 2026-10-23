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ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η κυβέρνηση στοχεύει στη σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων μέσω πολιτικών μέτρων

παιδια Κίνα
clock 20:14 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κίνα θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη στήριξη στις οικογένειες προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο αριθμός των γεννήσεων, ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο, καθώς ο πληθυσμός της χώρας κατέγραψε μείωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 2025.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον γάμο, τον τοκετό, την ανατροφή των παιδιών και την εκπαίδευση, καθώς και να βελτιστοποιήσει τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τη στέγαση, προκειμένου να οικοδομήσει μια «κοινωνία φιλική προς τη γονιμότητα», ανέφερε το Κρατικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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