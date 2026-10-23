Κίνα: Η κυβέρνηση στοχεύει στη σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων μέσω πολιτικών μέτρων

Η Κίνα θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη στήριξη στις οικογένειες προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο αριθμός των γεννήσεων, ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο, καθώς ο πληθυσμός της χώρας κατέγραψε μείωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 2025.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον γάμο, τον τοκετό, την ανατροφή των παιδιών και την εκπαίδευση, καθώς και να βελτιστοποιήσει τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τη στέγαση, προκειμένου να οικοδομήσει μια «κοινωνία φιλική προς τη γονιμότητα», ανέφερε το Κρατικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Διαβάστε επίσης

Ερντογάν: «Εργαζόμαστε για να ανοίξουμε το δρόμο προς την ειρήνη» – Αιχμές κατά του ΟΗΕ

Τον Οκτώβριο του 1969 βγήκε ο δίσκος που άλλαξε την ιστορία της ροκ μουσικής