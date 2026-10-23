Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του εκτοπισμού Παλαιστινίων κατοίκων, σε απάντηση στην επίθεση εναντίον Ισραηλινών στη Χεβρώνα στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στη γειτονιά όπου ζούσαν οι δύο δράστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν, «θα απομακρύνουμε τους κατοίκους και θα πάμε από σπίτι σε σπίτι», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Χεβρώνα.

«Ο υπουργός Άμυνας και εγώ σχεδιάζουμε μια πολύ μεγάλης κλίμακας επιχείρηση (στη Δυτική Όχθη), που όμοιά της δεν έχει υπάρξει από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών» το 1967, πρόσθεσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία. «Ο στρατός είναι έτοιμος να την διεξαγάγει και θα ορίσουμε τη στιγμή, αλλά είναι σε εξέλιξη».

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει ξεκινήσει «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από επίθεση στην οποία τραυματίστηκαν πέντε Ισραηλινοί.

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