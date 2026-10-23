Vintage έπιπλα: Μπουφές του 1952 πωλήθηκε σε δημοπρασία για 82.550 ευρώ

Σε πολύτιμα συλλεκτικά αντικείμενα έχουν εξελιχθεί ορισμένα vintage έπιπλα της δεκαετίας του 1950, με χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν μπουφέ που πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 82.550 ευρώ.

Πρόκειται για το μοντέλο BA12, που σχεδιάστηκε περίπου το 1952 από τον Γάλλο αρχιτέκτονα και σχεδιαστή Jean Prouvé. Το έπιπλο συνδυάζει ξύλο βελανιδιάς με λακαρισμένη λαμαρίνα σε απόχρωση ιβουάρ, ενώ η τελική τιμή πώλησής του ξεπέρασε την αρχική εκτίμηση των 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Η αυξημένη ζήτηση για έπιπλα της περιόδου Mid-Century Modern συνδέεται με την ιστορική τους αξία, τον ιδιαίτερο σχεδιασμό και τη σπανιότητα των αυθεντικών κομματιών. Έργα δημιουργών όπως ο Jean Prouvé, οι Charles και Ray Eames και η Charlotte Perriand προσελκύουν το ενδιαφέρον συλλεκτών διεθνώς, ιδιαίτερα όταν διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ιεράπετρα - Μεταναστευτικό: Κάλυψη δαπανών από το Υπουργείο και αντισταθμιστικά στο Δήμο

ΤτΕ: Γιατί αυξήθηκαν τα "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια