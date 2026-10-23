Τσαλίκης: «Μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ ατάραχος»

Ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!» και περιέγραψε την επίθεση στο αυτοκινήτό του. Ο άγνωστος σε εκείνον δράστης, πέταξε πέτρα και έσπασε το πίσω τζάμι του οχήματός του.

«Από ό,τι φαίνεται στις κάμερες, με είδε, ακολούθησε, είδε ότι μπήκα στο καφέ, πήγε ατάραχος, μου έσπασε το αυτοκίνητο και έφυγε με καφέ και τσιγάρο στο χέρι. Ατάραχος. Έφυγε περπατώντας», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

Σε δηλώσεις του, ο τραγουδιστής ανέφερε πως δέχτηκε μηνύματα που υπονοούσαν ότι η επίθεση σχετίζεται με την πρόσφατη δημόσια στήριξη που παρείχε στον συνάδελφό του, Κωνσταντίνο Αργυρό, για ένα ζήτημα που είχε προκύψει.

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