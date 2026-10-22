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GOSSIP - LIFESTYLE

Μεταξά: "Και να έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του ο πατέρας μου, τι τους νοιάζει; Δεν κατάλαβα"

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clock 21:00 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κόνι Μεταξά μίλησε στην εκπομπή Happy Day  μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ένα βίντεο του πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή στάθηκε ένα φίλτρο που φαίνεται πως ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, αλλοιώνοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

«Είναι ένας γλυκούλης άνθρωπος που δεν έχει πειράξει κανέναν. Είνα δυνατόν; Δεν με ενόχλησαν απλά τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, τσακώθηκα. Έμπαινα κάτω από όλα τα σχόλια και τους έβριζα.

Πού να ξέρω τι έγινε με το φίλτρο, ο καημένος κάτι θα πάτησε, αλλά όπως και να έχει ποιος μπαίνει στη διαδικασία να κράξει έναν μεγάλο άνθρωπο, γλυκούλη. Και να έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του, τι τους νοιάζει; Δεν κατάλαβα, όλοι δεν προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά να πάμε να αλλάξουμε τις μούρες μας;», είπε ανάμεσα σε άλλα.

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Κόνι Μεταξά
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