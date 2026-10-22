Κρήτη: Με επιτυχία οι Ημέρες Erasmus 2026 - Έλαβαν μέρος πάνω από 20 σχολεία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 η διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με θέμα «Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε – Δεξιότητες για το αύριο», στο πλαίσιο του εορτασμού των Erasmus Days 2026.



Οι Ημέρες Erasmus αποτελούν έναν σημαντικό διεθνή εορτασμό μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία για την προβολή των αποτελεσμάτων των σχεδίων Erasmus+, την ενίσχυση του αντικτύπου τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, αλλά και για τη δικτύωση των εκπαιδευτικών φορέων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης του έργου που υλοποιείται στην Κρήτη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, προβάλλοντας τη δυναμική της εκπαιδευτικής κοινότητας, την εξωστρέφεια των σχολικών μονάδων και τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση.



Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, την προώθηση της καινοτομίας και τόνισε τη σημασία τους για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω των ευκαιριών που προσφέρουν για συνεργασία, συλλογική δράση, επιμόρφωση και καινοτομία.

Περισσότερα από είκοσι σχολεία και εκπαιδευτικοί φορείς της Κρήτης είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία, παρουσιάζοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα τα ευρωπαϊκά τους έργα και τις διδακτικές προτάσεις οι οποίες απορρέουν από τις κινητικότητές τους, εμπνέοντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.



Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η φωνή των μαθητών και των μαθητριών, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Erasmus+ μέσα από podcasts, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις. Οι μαθητικές αφηγήσεις ανέδειξαν τη σημασία της βιωματικής μάθησης, της συνεργασίας, καθώς και τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές/τριες μέσα από τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ στην υλοποίηση των οποίων η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος: “AI Academy: A European Collaborative Framework for AI Teacher Training and School Innovation”, “AI Literacy- Teacher Academy for AI Literacy”, “REACT Academy - Resilience Empowerment for Adaptation Capacity of Teachers in PostDisaster Sustainability of Education”, “ECO-STEAM4BASICS - Enhancing Basic Skills through Outdoor STEAM in Early Childhood and Primary Education”, “ELEVATE: Empowering Women in Net-zero Technologies for the Smart Electricity for Buildings (SEB) sector - Bridging the Gap through Vocational Education and Training”, “KIDSWELL: Supporting Educators to Ensure an Inclusive Learning Environment for ADHD Children” και “SAFETeen - Building skills for enhancing hazard perception and safe decisions among teenagers (Road Safety)”. Επίσης, παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ122, που υλοποιεί η ΠΔΕ Κρήτης, με τίτλο: «Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη νέων πρακτικών για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαχείριση».





Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συγχαίρει όλους/όλες τους/τις συναδέλφους και τους/τις μαθητές/τριες για την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις ευρωπαϊκής διάστασης και την επιτυχημένη υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, μέσω της οποίας αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη η δυναμική της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.



Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης υποστηρίζει σταθερά και ουσιαστικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και παραμένει αρωγός σε κάθε σχολείο που αναζητά τον δικό του ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

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