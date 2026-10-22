Αστυνομικοί Ηρακλείου: Ζητούν έκτακτες μεταθέσεις για την κάλυψη των κενών

Την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του Ηρακλείου επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με αφορμή τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Όπως τονίζει, η στελέχωση της νέας υπηρεσίας έγινε από προσωπικό ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών, προκαλώντας περαιτέρω αποδυνάμωσή τους.

Η Ένωση ζητά συμπληρωματικές έκτακτες μεταθέσεις για την κάλυψη των κενών στις Υποδιευθύνσεις Οργανωμένου Εγκλήματος και Μεσσαράς, καθώς και την αναπλήρωση των αστυνομικών που αποσπάστηκαν.

Με αφορμή την αυριανή επίσκεψη της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, για τα εγκαίνια της ιδιαίτερα σημαντικής Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Ένωσή αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό της, όπως αναφέρουν.

'Οπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους:

Ως Ένωση, με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, έχουμε αναγνωρίσει και εξάρει τη σημασία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, την αναγκαιότητα της λειτουργίας της και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα συνδράμουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών και το έργο των εκεί υπηρετούντων συναδέλφων μας.

Ωστόσο, υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να παραβλέπεται: η μέχρι σήμερα ενίσχυση της νέας Υπηρεσίας προήλθε αποκλειστικά εκ των έσω, από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, οι οποίες καλούνται πλέον να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης με ακόμη λιγότερο προσωπικό, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες ακόμη και στην κάλυψη των βασικών επιχειρησιακών τους αναγκών.

Από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας δημιουργίας των νέων Υποδιευθύνσεων, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία τους δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων αστυνομικών υπηρεσιών. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η πραγματικότητα διαψεύδει αυτές τις δεσμεύσεις.

Αύριο, λοιπόν, αναμένουμε από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Το αυτονόητο αίτημά μας είναι η πραγματοποίηση συμπληρωματικών έκτακτων μεταθέσεων, τόσο για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των νέων Υποδιευθύνσεων (Οργανωμένου και Μεσσαράς) όσο και για την αναπλήρωση του προσωπικού που αποσπάστηκε από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σημαντική αποδυνάμωση.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να διεκδικεί με υπευθυνότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα την ουσιαστική ενίσχυση όλων των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού Ηρακλείου.

Γιατί η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με ανακατανομή της υποστελέχωσης, αλλά με πραγματική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Με εκτίμηση, Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

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