Δήμος Ηρακλείου: Ευχαριστήριο στις Μινωικές Γραμμές για τη δωρεάν μεταφορά απορριμματοφόρων

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Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση των Μινωικών Γραμμών (Minoan Lines) για την ευγενική και άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσέφερε τη δωρεάν μεταφορά τριών απορριμματοφόρων οχημάτων στην Αθήνα, προκειμένου να μεταβούν σε εξειδικευμένα συνεργεία για την αποκατάσταση τεχνικών βλαβών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

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