Κρήτη: Πρόωρο κλείσιμο στη Σαμαριά - Ζητούν αποζημιώσεις οι επιχειρηματίες

Πρόωρα έπεσε η αυλαία της φετινής τουριστικής περιόδου για το Φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο έκλεισε την 1η Οκτωβρίου, ενώ υπό κανονικές συνθήκες η λειτουργία του συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου.

Το πρόωρο κλείσιμο έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν από την Πολιτεία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποζημιώσεων για τις οικονομικές απώλειες που υπέστησαν.

Οι ισχυρές κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες προκάλεσαν ζημιές, ενώ αυξημένη ήταν και η ποσότητα του νερού στο ποτάμι που διασχίζει τον φάραγγα και καταλήγει στην Αγία Ρουμέλη. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν στο πρόωρο κλείσιμο του φαραγγιού, στερώντας από τις τοπικές επιχειρήσεις ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής σεζόν.

«Μας σχόλασε ο καιρός νωρίτερα», σχολίασε χαρακτηριστικά στο kriti360.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Ρουμέλης,

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περιγράφοντας την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στο τραπέζι το ζήτημα των αποζημιώσεων



Πέρα από το πρόωρο κλείσιμο, παράλληλα, οι επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι χάθηκαν επιπλέον περίπου 15 ημέρες δραστηριότητας μέσα στην τουριστική περίοδο, καθώς, όπως αναφέρουν, οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό εντείνει την αγανάκτησή τους, καθώς το κλείσιμο του φαραγγιού επηρέασε άμεσα την οικονομική δραστηριότητα στην Αγία Ρουμέλη.

Ο Γιάννης Τζατζιμάκης επαναφέρει, παράλληλα, το αίτημα για οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων που αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους εξαιτίας καιρικών συνθηκών ή προγνώσεων που τελικά δεν επιβεβαιώνονται.

Όπως επισημαίνει, η Πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα αποζημιώσεων και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές όπου η λειτουργία φαραγγιών διακόπτεται για λόγους ασφαλείας ή λόγω έκτακτων συνθηκών.

Για τους επαγγελματίες της Αγίας Ρουμέλης, το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο στήριξης, ώστε οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από τη λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς να μην επωμίζονται μόνες τους το οικονομικό βάρος ενός πρόωρου ή αναίτιου κλεισίματος.

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