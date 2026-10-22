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ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισόδια στη βουλή μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης (βίντεο)

Επεισοδια Βουλη Αλβανια
clock 17:45 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα επεισόδια από τους δρόμους των Τιράνων μεταφέρθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής, όπου η συνεδρίαση ξεκίνησε σε κλίμα έντασης, με υψηλούς τόνους και αντεγκλήσεις μεταξύ των βουλευτών της κυβέρνησης  και της αντιπολίτευσης .

Η κατάσταση ξέφυγε και σημειώθηκαν χειροδικίες, όταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής με το σύνθημα "ήρθε το τέλος", πέταξαν νερό και έκαναν λόγο για "εγκληματικό κοινοβούλιο". Βουλευτικά έδρανα ανατράπηκαν στην πλευρά της αντιπολίτευσης και ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης.

Κατά την επιστροφή στην συνεδρίαση μετά τη διακοπή, η αντιπολίτευση προκάλεσε νέα ένταση στη Βουλή. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ταουλάντ Μπάλα έδειξε το ματωμένο του δάχτυλο μετά τη σύγκρουσή του με τον βουλευτή Φλαμούρ Νόκα του Δημοκρατικού Κόμματος και δήλωσε ότι η βία του Σαλί Μπερίσα δεν θα εμποδίσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.

Οι βουλευτές είχαν μεταβεί νωρίς σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο, πριν από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώστε να αποφύγουν εντάσεις.

Οι πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν και σήμερα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και ο επικεφαλής του συνδικάτου τους, ο Σαντέρ Κοβάτσι τους κάλεσε  να συμμετάσχουν στην διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο μαζί με τους φοιτητές.

Μήνυμα Μερτς από το Μαυροβούνιο κατά της βίας και της πόλωσης

Στο μεταξύ, από το Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιείται η Διάσκεψη των Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε κατά την έναρξη των εργασιών μήνυμα πως η βία και η πόλωση δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν μέρος της απάντησης στις πολιτικές προκλήσεις. Στη σύνοδο κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου συμμετεχουν οι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών.

Κατά την ομιλία του, ο Μερτς κάλεσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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