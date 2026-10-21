Εκτός ελέγχου η κοινωνική οργή: Φλέγονται τα Τίρανα, αψήφησαν την απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λυών

Γαλλία και Αλβανία βρίσκονται σε κλοιό εντάσεων, με τις αρχές των δύο χωρών να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει συνεχιζόμενων διαδηλώσεων και φόβου επανάληψης βίαιων επεισοδίων. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας, επιβάλλοντας στοχευμένες νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ενώ χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται για την αποτροπή νέων ταραχών και λεηλασιών.

Στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, ένα από τα επίκεντρα των επεισοδίων, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυστηρά. Αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν αποφασιστεί για το Μπορντό, τη Νίκαια, τη Λυών, τη Μασσαλία και τη Λιλ.

Χθες, ομάδα ακροδεξιών αψήφησε τις εντολές των αρχών και εμφανίστηκε στο κέντρο της Λυών, φωνάζοντας εθνικιστικά συνθήματα. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου της πόλης, ο οποίος ζήτησε την επιβολή κυρώσεων.

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλοί εκφράζουν οργή για την καταστροφή των περιουσιών τους, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην αντίδραση των αρχών.

Σοβαρές ζημιές υπέστη το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, ενώ οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονταν. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη ύποπτος που φέρεται να συνδέεται με τον χώρο της άκρας Αριστεράς.

Τα έργα τέχνης που βρίσκονται στο κτίριο μεταφέρονται σε μουσείο για προστασία από την υγρασία, καθώς παραμένει νερό από την επιχείρηση κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή λόγω κινδύνου κατάρρευσης του κτιρίου.

Ζημιές υπέστη και το άγαλμα της Μαριάν στη Μασσαλία, σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μετά από βανδαλισμό. 91 δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής προσφέρουν νέα προτομή για να αντικαταστήσει την προηγούμενη, ενώ η βάση του αγάλματος υπέστη σοβαρές φθορές.

Στην πλατεία Μπελκούρ της Λυών, το άγαλμα του Λουδοβίκου ΙΔ΄ έχει επίσης καλυφθεί με γκράφιτι. Σε όλη τη Γαλλία, πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση για τα επεισόδια.

Αιφνιδιασμός των αρχών και ενίσχυση μέτρων

Εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αιφνιδιάστηκαν από την έκταση και την ένταση των επεισοδίων. Τόνισε ότι η εγκληματικότητα συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένα σημεία και ότι η βία ξεπέρασε τις προβλέψεις.

Η πλήρης ανάκτηση του ελέγχου αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη για τις αρχές.

Ενόψει νέων διαδηλώσεων, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε στην Εθνοσυνέλευση την ανάπτυξη μαζικών αστυνομικών δυνάμεων. Αναγνώρισε ότι η αστυνομική διάταξη κατά τις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου ήταν υπερβολικά στατική και χωρίς την απαιτούμενη ευελιξία.

Ο Λεκορνί κατήγγειλε ότι σε ορισμένες περιοχές σχεδιάζεται εξέγερση από ομάδες της άκρας Αριστεράς, διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε ταραχοποιούς να κινηθούν προς το Μέγαρο των Ηλυσίων ή το Ματινιόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinelle, για την υποστήριξη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Η παρουσία του στρατού θα επιτρέψει την αποδέσμευση αστυνομικών και χωροφυλάκων ώστε να επικεντρωθούν στη διατήρηση της τάξης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της ομαλότητας μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων.

Αλβανία: Κλιμακώνονται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις

Στην Αλβανία, συνεχίστηκαν για όγδοη ημέρα οι κινητοποιήσεις, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στα Τίρανα. Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στο πλευρό των φοιτητών προστέθηκαν μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για οικονομικές δυσκολίες, ελλείψεις στις πανεπιστημιακές υποδομές και προβλήματα στέγασης. Εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον τους, καταγγέλλοντας διαφθορά και δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Από νωρίς το πρωί σημειώνονταν επεισόδια, με διαδηλωτές να πετούν πέτρες και βόμβες μολότοφ και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χρήση «αύρας» για ρίψη νερού.

Λίγο πριν τις 20:00, νέα επεισόδια ξέσπασαν στην πλατεία Σκεντέρμπεη, που μετατράπηκε σε πεδίο συγκρούσεων. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ η αύρα εισήλθε στον πεζόδρομο και προχώρησε σε ρίψεις νερού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και στη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, όπου βρίσκεται το πρωθυπουργικό γραφείο. Μετά τις 21:00, συγκρούσεις σημειώθηκαν έξω από το κτίριο, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί χημικά και δύο αύρες να ρίχνουν νερό προς τους διαδηλωτές, που απάντησαν με πέτρες και μολότοφ.

Οι φοιτητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Άλλοι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις κατηγόρησαν την κυβέρνηση για πιέσεις στους διαδηλωτές και προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης για τη βία, ενώ παράλληλα ζητείται διάλογος.

Νέα ένταση σημειώθηκε και έξω από το υπουργείο Παιδείας, όταν διαδηλωτές έφτασαν στο σημείο μετά από κινητοποίηση έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία προκάλεσε αντιδράσεις, με άτομα να πετούν πέτρες και μπουκάλια προς το κτίριο, προκαλώντας ζημιές.

Ομάδα διαδηλωτών εισήλθε στην αυλή του υπουργείου και προκάλεσε καταστροφές, ενώ η αστυνομία επενέβη με ρίψεις νερού και χρήση χημικών.

Νωρίτερα, φοιτητές είχαν καταφέρει να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο. Εκεί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν τοποθετήσει καρέκλες σε κύκλο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ράμα για διάλογο με τους φοιτητές.

Οι διαδηλωτές αναποδογύρισαν και έσπασαν τις καρέκλες, απορρίπτοντας την πρόταση για συνάντηση. Υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τον διάλογο για να βελτιώσει την εικόνα της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της χώρας.

Παράλληλα, ανάρτησαν φωτογραφίες στα σκαλιά του πρωθυπουργικού γραφείου, στις οποίες αποτυπώνονται περιστατικά βίαιων προσαγωγών και συλλήψεων.

Σκληρότερη στάση από Ράμα

Ο Έντι Ράμα υιοθετεί σκληρότερη στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις, προειδοποιώντας ότι γονείς και μαθητές θα κληθούν να λογοδοτήσουν για πράξεις βίας και καταστροφές. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου ποινικής ευθύνης για νέους κάτω των 16 ετών.

Σε συνάντηση με διευθυντές λυκείων, ο Ράμα αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις, τον ρόλο των μαθητών και σε αυτό που χαρακτήρισε προσπάθειες υπονόμευσης της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας.

Καταδίκασε τη ρίψη πετρών κατά αστυνομικών, επισημαίνοντας ότι η βία χρησιμοποιείται για να παρουσιαστούν οι κινητοποιήσεις ως κίνημα υπέρ της εκπαίδευσης και των φοιτητών. Διαχώρισε το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία από τις βίαιες ενέργειες.

Κατά την ομιλία του, παρουσίασε μια πέτρα που, όπως ισχυρίστηκε, είχε περισυλλεγεί από τον δρόμο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους. Την περιέγραψε ως σύμβολο της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ ειρηνικής διαμαρτυρίας και βίας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι ταραχές ενδέχεται να συνδέονται με ευρύτερες πολιτικές προσπάθειες παρεμπόδισης της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιγράφοντας την κατάσταση ως «υβριδικό πόλεμο».

Επισήμανε ότι οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης και το μέλλον των νέων είναι πραγματικές, ωστόσο κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι διατηρούν την πόλη σε κλίμα τρόμου. Υποστήριξε ότι ορισμένοι φοιτητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις εντάσσονται σε αναδυόμενα ρεύματα πολιτικού εξτρεμισμού.

Κάλεσε τους διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και γονείς να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και πολιτικής ευθύνης των νέων. Ζητήθηκε από τους διευθυντές να καταγράψουν με λεπτομέρεια τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ώστε να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες και τις αιτίες των επεισοδίων.

Τέλος, ο Ράμα απέρριψε τις καταγγελίες περί δυσανάλογης αστυνομικής βίας και άσκησε κριτική σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησε ότι αξιοποιούν τις αναταραχές για πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

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