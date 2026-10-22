Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οικονομικός έλεγχος και ''πάγωμα'' των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

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Το Ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών. Η δικαστική έρευνα για καταγγελλόμενη χειραγώγηση αγώνων έχει φέρει στο προσκήνιο κορυφαία πρόσωπα της διαιτησίας και της διοίκησης του αθλήματος, ενώ οι αστυνομικές έρευνες έχουν οδηγήσει στην κατάσχεση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι σημερινές εξελίξεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στις συλλήψεις. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αναστολή κρατικών επιχορηγήσεων προς την ΕΟΚ και ζήτησε οικονομικούς ελέγχους, ενώ η EuroLeague έχει θέσει τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα εκτός ορισμών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Οι έξι συλληφθέντες είναι οι:

Βαγγέλης Λιόλιος: πρόεδρος της ΕΟΚ.

Βασιλική (Βάσω) Τσαρούχα: διεθνής διαιτήτρια.

Ηλίας Κορομηλάς: παράγοντας της διαιτησίας και ειδικός σύμβουλος της ΕΟΚ.

Πέτρος Παπαπέτρου: πρώην διαιτητής.

Τάσος Πηλοΐδης: πρώην διαιτητής και στέλεχος της διαιτησίας.

Γιώργος Μαυραγάνης: επιχειρηματίας, πρώην αθλητής και συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ.

Οι κατηγορίες που αναφέρονται αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και καταγγελλόμενη χειραγώγηση αγώνων. Η ακριβής ποινική αξιολόγηση θα προκύψει από τη δικαστική διαδικασία.

Τι συνέβη σήμερα στην Ευελπίδων;

Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι απολογίες έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικές ημέρες, με τον Πέτρο Παπαπέτρου την Παρασκευή, τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη την Κυριακή και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους τη Δευτέρα.

Τα χρήματα που βρέθηκαν: Πάνω από 920.000 ευρώ

Ένα από τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές έρευνες.

οπως ανακοίνωσε η αστυνομία κατά τις έρευνες βρέθηκαν 930.000 ευρώ από τα σπίτια των συλληφθέντων.

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Τα περισσότερα (820.000 €) στην κατοικία του αρχιδιαιτητή Κορομηλά ενω 100.000 € βρέθηκε σε χρηματοκιβώτιο κατοικίας συνδεόμενης με διαιτητή.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι εντοπίστηκαν μικρότερα ποσά σε κατοικίες άλλων εμπλεκομένων.

Περίπου 50 αγώνες στο μικροσκόπιο

Η έρευνα φέρεται να εξετάζει περίπου 50 αγώνες της περιόδου 2016–2026, με αναφορές σε διοργανώσεις διαφορετικών επιπέδων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, το εύρος της έρευνας περιλαμβάνει:

Αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Αναμετρήσεις χαμηλότερων κατηγοριών.

Αγώνες αναπτυξιακών και σχολικών διοργανώσεων.

Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα, μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία που εξετάζονται ως πιθανές ενδείξεις συμφωνιών για επηρεασμό της εξέλιξης αγώνων.

Το μήνυμα που προκαλεί ερωτήματα



Ένα από τα μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φέρεται να περιλαμβάνει την ερώτηση προς παράγοντα ομάδας:

«Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;»

Το περιεχόμενο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί και αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικογραφίας, θα μπορούσε να είναι σημαντικό για την έρευνα σχετικά με πιθανό επηρεασμό της διαιτησίας.

Προς το παρόν, όμως, η δημοσιοποίηση ενός αποσπάσματος δεν αρκεί για να εξακριβωθεί το πλήρες πλαίσιο της συνομιλίας, η ταυτότητα όλων των εμπλεκομένων ή η σύνδεσή του με συγκεκριμένο αγώνα.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση;



Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε ζητήματα λειτουργίας της ομοσπονδίας και του προέδρου της.

Στη συνέχεια, φέρεται να ακολούθησε δεύτερη καταγγελία από προπονητή, συνοδευόμενη από μηνύματα που σχετίζονταν με προηγούμενη συνεργασία του με σύλλογο της Πάτρας.

Η έρευνα διευρύνθηκε μέσα από καταθέσεις μαρτύρων. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οκτώ πρόσωπα έδωσαν καταθέσεις ή υπέβαλαν καταγγελίες, ενώ δύο μάρτυρες φέρονται να παρείχαν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος όσων έχουν δημοσιοποιηθεί για τη δικογραφία και δεν ισοδυναμούν με τελεσίδικη δικαστική διαπίστωση.

Η αντίδραση της κυβέρνησης: Αναστολή επιχορηγήσεων και έλεγχοι







Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Πέμπτης είναι η παρέμβαση του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

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Η Κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Πατάλληλα αποφάσισε τη διενέργεια έκτακτου οικονομικού ελέγχου της ΕΟΚ για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών.

Η διενέργεια οικονομικού και διοικητικού ελέγχου θα γίνει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν ξεχωριστό σκέλος από την ποινική έρευνα για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων. Θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής λειτουργίας της ομοσπονδίας, χωρίς αυτό να προδικάζει τα αποτελέσματά τους.

Η EuroLeague θέτει εκτός ορισμών τη Βάσω Τσαρούχα

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων και δεν θα διευθύνει αγώνες στις διοργανώσεις της μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των ελληνικών αρχών όσο και η εσωτερική διαδικασία της διοργανώτριας αρχής.

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Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή αφορά διαιτήτρια με παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις.

Οι αντιδράσεις από τον χώρο του μπάσκετ

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει δημόσιες τοποθετήσεις από πρόσωπα και φορείς του αθλήματος.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση και τις προηγούμενες καταγγελίες του.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν σχολίασε τις εξελίξεις με τη φράση «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου».

Η τοποθέτηση εκφράζει την αντίδρασή του στις αποκαλύψεις, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι συγκεκριμένοι τίτλοι ή αγώνες έχουν αποδειχθεί ότι επηρεάστηκαν παράνομα.

Η στάση της ΕΟΚ

Μετά τις συλλήψεις, η ομοσπονδία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο την ενημέρωση των μελών για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τον Τύπο, η ΕΟΚ ανέφερε ότι θα παρακολουθεί την υπόθεση μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών.

Το σκάνδαλο του Ελληνικού μπάσκετ στα Διεθνή μέσα

Τα διεθνή αθλητικά μέσα έχουν αρχίσει να καλύπτουν την υπόθεση, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύλληψη του προέδρου της ελληνικής ομοσπονδίας και στην έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Επιπλέον, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η έρευνα εξετάζει και περιστατικό αγώνα στο εξωτερικό, όπου είχε καταγγελθεί από ξένη ομάδα απόπειρα δωροδοκίας Ελλήνων διαιτητών πριν από αναμέτρηση πλέι οφ. Η υπόθεση αυτή είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε πειθαρχική ενέργεια από τη FIBA.

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