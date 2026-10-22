Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αναστολή επιχορηγήσεων και οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ

Προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ, καθώς και έκτακτο οικονομικό έλεγχο της Ομοσπονδίας, διέταξε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στη «σκιά» του σκανδάλου που αποκαλύπτεται στο μπάσκετ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργειαi) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σκάνδαλο στημένων αγώνων: «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό πόσο και στους 6 συλληφθέντες»

Ελληνική παρέμβαση στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ιεράπετρα: 380 μετανάστες στην ΑΓΡΕΞ - Στην περιοχή στέλεχος του Υπουργείου