Ιεράπετρα: 380 μετανάστες στην ΑΓΡΕΞ - Στην περιοχή στέλεχος του Υπουργείου

Στους 380 ανέρχονται σήμερα οι μετανάστες που παραμένουν στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, μετά τα διαδοχικά περιστατικά αφίξεων που καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, χθες από τον χώρο αναχώρησαν 149 άτομα, ωστόσο οι νέες αφίξεις διατηρούν αυξημένες τις ανάγκες διαχείρισης του ζητήματος. Στην περιοχή βρίσκεται σήμερα και υπηρεσιακό στέλεχος του υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο καταγράφει την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί.

Η συνεχής διαχείριση των περιστατικών ασκεί έντονη πίεση στο Λιμενικό Σώμα και στις δημοτικές υπηρεσίες, όπως επεσήμανε χθες στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανόλης Φραγκούλης. Ο ίδιος είχε αναφερθεί στην εξάντληση των αντοχών του προσωπικού, μεταφέροντας μάλιστα την ανησυχία του για τη δήλωση του Λιμενάρχη ότι έφτασε στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την παραίτησή του, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Παράλληλα, είχε επισημάνει την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, καθώς ο προϋπολογισμός για τη σίτιση και την υποστήριξη των μεταναστών έχει ανέλθει στις 150.000 ευρώ, από περίπου 40.000 ευρώ προηγουμένως.

Νέες αφίξεις

Συνολικά 84 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα και σήμερα το πρωί σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Σε δεύτερη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Απαιτούν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας για τους μετανάστες - Ξεκινούν συλλογή ειδών

Κρήτη: "Τελευταίο αντίο" στον 22χρονο Βαγγέλη - Βαρύ το πένθος για τον άδικο χαμό του