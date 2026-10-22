Ηράκλειο: Απαιτούν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας για τους μετανάστες - Ξεκινούν συλλογή ειδών

Η πρόσφατη άφιξη προσφύγων και μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα των υποδομών φιλοξενίας και της κρατικής μέριμνας.

Με τις εικόνες από την Ιεράπετρα να αποτυπώνουν την έλλειψη βασικών συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, τα εργατικά σωματεία του Ηρακλείου αναλαμβάνουν άμεσα δράση.

Μέσα από μια οργανωμένη πρωτοβουλία αλληλεγγύης, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Συνδικάτο Οικοδόμων καλούν τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα τους συνανθρώπους μας, συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης στο Εργατικό Κέντρο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών εκφράζει τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν πρόσφατα στα νότια του νησιού μας.

Οι εικόνες που ήρθαν πριν λίγες μέρες από την Ιεράπετρα, με πρόσφυγες και μετανάστες να βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη κατάλληλων χώρων φιλοξενίας και βασικών συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τις τεράστιες ευθύνες του κράτους και της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτο άνθρωποι που έχουν γλιτώσει από πολέμους, φτώχεια και διώξεις, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στη θάλασσα, να αντιμετωπίζονται ως βάρος και να αφήνονται χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Η αλληλεγγύη των εργαζομένων και του λαού της περιοχής μας είναι πολύτιμη, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη για την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών υποδοχής, στέγασης, σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξεριζωθεί από τις χώρες τους λόγω των πολεμικών επεμβάσεων στις χώρες τους, είναι θύματα της πολιτικής του κέρδους που γεννά φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Είμαστε στο πλευρό τους!

Παίρνουμε την πρωτοβουλία να συλλέξουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα γραφεία του σωματείου μας και καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία και φορείς να συμμετέχουν.

Δύναμή μας η οργάνωση όπλο μας η αλληλεγγύη!

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι τους οδήγησαν στην πατρίδα μας, βρίσκουν απέναντι τους τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Έρχονται αντιμέτωποι με άθλιους νόμους της ΕΕ και των κυβερνήσεων και άγρια καταστολή, που τους σπρώχνουν στα κυκλώματα των δουλεμπόρων με τα επικίνδυνα και ακριβοπληρωμένα περάσματα στον Έβρο και το Αιγαίο, που έχει μετατραπεί σε θάλασσα νεκρών με τα αμέτρητα ναυάγια των ξεριζωμένων. Χιλιάδες ξεριζωμένοι θεωρούνται “παράνομοι” και δεν έχουν “χαρτιά”, για να γίνονται τα μεγαλύτερα θύματα της εκμετάλλευσης και όμηροι της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, οι διακρατικές συμφωνίες σύγχρονου δουλεμπορίου για την “εισαγωγή εργατικού δυναμικού” που υπογράφει η κυβέρνηση, σημαίνουν φθηνά εργατικά χέρια για τα αφεντικά. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, να δουλεύουν χωρίς κανένα ουσιαστικά δικαίωμα.

Απαιτούμε, εδώ και τώρα με ευθύνη του κράτους να βρεθεί κατάλληλος χώρος φιλοξενίας, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ώστε να γίνουν γρήγορα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να τους δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα για να φτάσουν στον τόπο προορισμού τους.

Καλούμε τα μέλη μας, κάθε σύλλογο, κάθε σωματείο και μαζικό φορέα της πόλης , κάθε εργαζόμενο να εκφράσει και έμπρακτα την αλληλεγγύη του και να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους αυτούς.

Τα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω θα συλλέγονται

· Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 – 20.00 στο γραφείο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου στο 2ο όροφο στο Εργατικό κέντρο.

• Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 13.00 & 17.30 – 20.00 στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου στο ΕΚΗ 1ος όροφος καθημερινά 10.00 – 13.00 & 17.30 – 20.00

Συγκεντρώνουμε αποκλειστικά τα εξής είδη:

· Παπούτσια σε καλή κατάσταση

· Σαγιονάρες σε καλή κατάσταση

· Παντελόνια μεσαίου μεγέθους με λάστιχο

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