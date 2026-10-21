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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ληστής που μπήκε σε φαρμακείο με κατσαβίδι – Πήρε ταξί για να διαφύγει

περιπολικό
clock 11:43 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη του δράστη της ληστείας σε φαρμακείο στο Ατσαλένιο, στο Ηράκλειο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο με ταξί, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Η ληστεία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (21/10), όταν ο δράστης εισέβαλε στο φαρμακείο και κρατώντας κατσαβίδι, απείλησε προκειμένου να αποσπάσει χρήματα. Το ποσό που φέρεται να αφαίρεσε ανέρχεται περίπου στα 300 ευρώ.

Αμέσως μετά το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του, με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να συμμετέχει στις αναζητήσεις. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε βάρος του συλληφθέντος.

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