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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μπήκε στο φαρμακείο με κατσαβίδι - Ψάχνουν τον δράστη στα στενά

Περιπολικό
clock 09:52 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ληστεία με απειλή κατσαβιδιού σημειώθηκε πριν από λίγο σε φαρμακείο στο Ηράκλειο, από όπου άγνωστος φέρεται να αφαίρεσε χρηματικό ποσό, το οποίο υπολογίζεται στα 300 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr ο δράστης κρατούσε κατσαβίδι και απείλησε, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Μετά την κλοπή, ο άγνωστος διέφυγε πεζός με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα για τον εντοπισμό του.

Στην περιοχή αναζητούν τον δράστη αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν και στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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