Κρήτη: Μπήκε στο μαγαζί και έβαλε χέρι στο ταμείο, άρπαξε και ποτά

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Στη σύλληψη ενός 48χρονου Βούλγαρου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, για κλοπή από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας φέρεται να μπήκε χθες το πρωί στο κατάστημα και να αφαίρεσε από το ταμείο 1.000 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και οκτώ φιάλες αλκοολούχων ποτών.

Την ίδια ώρα, υπόθεση κλοπών από τουριστικά καταλύματα απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Χερσόνησο.

Σε βάρος 44χρονου Ρομά σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς φέρεται να διέπραξε από τις 29 Μαΐου έως τις 29 Σεπτεμβρίου έξι κλοπές και μία απόπειρα, αφαιρώντας συνολικά 2.500 ευρώ και 30 λίρες Αγγλίας.

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