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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έμπαινε στα καταλύματα και άρπαζε ό,τι έβρισκε...

περιπολικο
clock 09:31 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επτά περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε τουριστικά καταλύματα της περιοχής της Χερσονήσου, αποδίδονται σε έναν 44χρονο Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν από τις 29 Μαΐου έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Κατά το ίδιο διάστημα, ο 44χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν, φέρεται να αφαίρεσε συνολικά 2.500 ευρώ και 30 λίρες Αγγλίας από τα τουριστικά καταλύματα.

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