Ηράκλειο: Έμπαινε στα καταλύματα και άρπαζε ό,τι έβρισκε...

Επτά περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε τουριστικά καταλύματα της περιοχής της Χερσονήσου, αποδίδονται σε έναν 44χρονο Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν από τις 29 Μαΐου έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Κατά το ίδιο διάστημα, ο 44χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν, φέρεται να αφαίρεσε συνολικά 2.500 ευρώ και 30 λίρες Αγγλίας από τα τουριστικά καταλύματα.

Διαβάστε επίσης:

Μεσαρά: Πρεμιέρα για την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας - Εγκαίνια και για το Οργανωμένο Έγκλημα

«Χαμένη» στα προβλήματα η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη - Χωρίς προσωπικό και χρηματοδότηση