Ηράκλειο: Οργή για τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΗ - Χρεώσεις-σοκ έως και 300 ευρώ στα νοικοκυριά!

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν σε κατοίκους του Ηρακλείου οι λογαριασμοί νερού που λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα από τη ΔΕΥΑΗ, με πολλούς να κάνουν λόγο για υπέρογκες χρεώσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν ανταποκρίνονται στην κατανάλωση των νοικοκυριών τους.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στο Ράδιο Κρήτη, αρκετοί λογαριασμοί, κυρίως στην περιοχή των Καμινίων αλλά και σε άλλες συνοικίες της πόλης, ξεπερνούν τα 150-200 ευρώ. Οι κάτοικοι δηλώνουν έκπληκτοι με τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν, καθώς, όπως αναφέρουν, τα προηγούμενα χρόνια οι αντίστοιχοι λογαριασμοί τους κυμαίνονταν μεταξύ 30-40 και 50 ευρώ. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρεώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 250 και τα 300 ευρώ, ακόμη και σε κατοικίες όπου διαμένουν μόλις δύο άτομα.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν στο Ράδιο Κρήτη. Κάτοικος καλείται να πληρώσει περισσότερα από 150 ευρώ για μια γκαρσονιέρα μόλις 33 τετραγωνικών μέτρων, ενώ συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 550 ευρώ αναφέρει ότι πρέπει να καταβάλει 120 ευρώ για το νερό, σε σπίτι που μένει μόνος του.

Τι απαντά ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης

Για τις αυξημένες χρεώσεις μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος απέδωσε μέρος των υψηλών λογαριασμών σε διαρροές στο εσωτερικό των κατοικιών, αλλά και σε αυξημένη κατανάλωση νερού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχουν περιπτώσεις μονοκατοικιών όπου διαμένουν δύο άτομα και οι λογαριασμοί φτάνουν τα 500 ευρώ, μεταξύ άλλων λόγω ποτίσματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων επιτρέπει πλέον την ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης για διάστημα έξι μηνών, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται διαρροές που στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο να διαπιστωθούν.

«Έχουμε πάρα πολλές διαρροές. Τώρα, με τα ψηφιακά υδρόμετρα που έχουν καταγραφή εξαμήνου και δείχνουν τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σπίτι, ανακαλύπτουμε συνέχεια διαρροές», ανέφερε ο κ. Βουρεξάκης. Όπως εξήγησε, η ΔΕΥΑΗ ενημερώνει τους καταναλωτές που διαπιστώνουν διαρροή να απευθύνονται σε τεχνικό, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ο κ. Βουρεξάκης σημείωσε, επίσης, ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολλά χαλασμένα ογκομετρικά υδρόμετρα, γεγονός που δυσχέραινε τον έλεγχο της κατανάλωσης. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η αντικατάστασή τους με ψηφιακά συστήματα κρίθηκε αναγκαία.

Το κόστος λειτουργίας και τα πάγια τέλη

Αναφερόμενος στο κόστος λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ, ο κ. Βουρεξάκης τόνισε ότι η επιχείρηση υποχρεούται από τον νόμο να διατηρεί ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, με τα έσοδα να καλύπτουν τα έξοδά της. Όπως επισήμανε, μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις είναι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα πάγια τέλη, εξηγώντας ότι σημαντικό μέρος των σχετικών εσόδων προορίζεται για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.

«Τόσα χιλιόμετρα δίκτυο. Πώς θα φτιάχνεται, με μαγικά;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου έχουν χρηματοδοτηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό ποσό για τέλη και πάγια διαμορφώνεται περίπου στα 60 ευρώ, ενώ έχει προστεθεί και χρέωση ενός ευρώ για τη συντήρηση του υδρομέτρου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση για τους καταναλωτές λόγω των νέων υδρομέτρων και πως πρόκειται για την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού. Οι καταγγελίες των κατοίκων, πάντως, για τις αυξημένες χρεώσεις συνεχίζονται, με το ύψος των λογαριασμών να προκαλεί προβληματισμό, ιδιαίτερα σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

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