Ηράκλειο: Απίστευτη κλοπή βρύσης από αυλή σπιτιού - Τρέχει άφθονο το νερό στο δρόμο

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Αναστάτωση και έντονη αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην περιοχή της Φορτέτσας στο Ηράκλειο περιστατικό κλοπής και πρόκλησης ζημιών σε αυλή κατοικίας, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να καταλήγουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας στον κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και γειτόνων, άγνωστοι εισήλθαν στην αυλή του σπιτιού, έσπασαν τις βρύσες, αφαίρεσαν τις σωληνώσεις και τις έκλεψαν, αφήνοντας πίσω τους μια διαρροή που συνεχίζεται έκτοτε.

Το νερό έτρεχε ανεξέλεγκτα από την αυλή προς τον δρόμο, προκαλώντας εύλογη την οργή των κατοίκων.

Στην περιοχή βρέθηκαν συνεργεία της ΔΕΥΑΗ, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, υπήρξε δυσκολία στον εντοπισμό του υδρομέτρου της κατοικίας, με αποτέλεσμα να δρομολογηθούν εργασίες εκσκαφής τις επόμενες ώρες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

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