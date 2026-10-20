ΒΟΑΚ: Προχωρά η ανάθεση μελέτης για τα πρόσθετα έργα στην παράκαμψη Ηρακλείου

Στην ανάθεση μελέτης για τα πρόσθετα έργα στην παράκαμψη Ηρακλείου αναμένεται να προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τους δημάρχους Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ και η καλύτερη σύνδεσή του με τον αστικό ιστό, ώστε ο αυτοκινητόδρομος να λειτουργήσει ως σύνδεσμος και όχι ως διαχωριστικό στοιχείο της πόλης.

Συγκεκριμένα:

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν στην Αθήνα οι Δήμαρχοι Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημήτρη Αναγνώπουλο και τα ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη Παναγιώτη Χριστόπουλο και Βασίλη Μόκο.

Συζητήθηκαν διάφορα τεχνικά ζητήματα και το αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα από το Ηράκλειο, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών θα προχωρήσει στη ανάθεση της μελέτης για τα πρόσθετα έργα στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου», όπως από κοινού έχει συμφωνηθεί και μορφοποιηθεί.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το έργο που προδιαγράφεται θα γίνει στη βάση των τεκμηριωμένων πρόσθετων λόγων και των τεχνικών εκθέσεων που έχει υποβάλει ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προσφυγής του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι αυτή είναι η αφετηρία για μια σειρά έργων που δεν θα μετριάσουν απλώς τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, αλλά θα αφήσουν ένα πολύ σημαντικό και θετικό πρόσημο, τόσο για την κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ, όσο και για την αστική κυκλοφορία στο σύνολο της πόλης του Ηρακλείου, στο πλαίσιο που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή: Ο ΒΟΑΚ να μην διαιρεί πλέον την πόλη, αλλά να την ενώνει.

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