Δήμος Αγ. Βασιλείου: "Bάζει τα γυαλιά" στο κράτος - Ανοίγει καφενεία με 10 ευρώ - Δίνει λύση στο στεγαστικό

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Την ώρα που η ελληνική περιφέρεια δοκιμάζεται από την αστυφιλία και η στεγαστική κρίση «γονατίζει» χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς, μια πρωτοποριακή κοινωνική πρωτοβουλία από τη νότια Κρήτη έρχεται να δείξει τον δρόμο για το πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Το θέμα ανέδειξε το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, που παρουσίασε το διπλό, καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη.

Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την αναζωογόνηση των μικρών χωριών με την παροχή φθηνής στέγης σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.

Ζωή στα χωριά με καφενεία των 10 ευρώ

Το πρώτο σκέλος της δράσης αφορά το «κενό» που αφήνει πίσω της η ερήμωση των οικισμών με λιγότερους από 200 κατοίκους. Ο Δήμος πήρε την πρωτοβουλία να ανακαινίσει και να εξοπλίσει πλήρως κλειστά δημοτικά ακίνητα –όπως πρώην κοινοτικά γραφεία και παλιά σχολεία– μετατρέποντάς τα σε παραδοσιακά καφενεία.

Το μυστικό της επιτυχίας; Παραχωρούνται σε ιδιώτες για λειτουργία με το συμβολικό ενοίκιο των 10 ευρώ τον μήνα.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης είπε στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, πως η αρχή έγινε το περασμένο καλοκαίρι στα χωριά Σαχτούρια, Κισσός, Δρίμισκος και Άρδακτος, όπου τα καφενεία λειτούργησαν υποδειγματικά, αποτελώντας ξανά τον συνεκτικό ιστό της τοπικής κοινωνίας.

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(Το χωριό Σαχτούρια)

Η επιτυχία αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη συνέχεια της δράσης, η οποία επεκτείνεται ήδη στο Γιαννιού, τον Ασώματο και τον Πλατανέ. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν προσφέρει απλώς επαγγελματική διέξοδο σε νέους ανθρώπους, αλλά επιστρέφει το «χαμένο χαμόγελο» και την κοινωνική ζωή στους ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους.

Ο Δήμαρχος τόνισε: «Για εμάς στον Δήμο Αγίου Βασιλείου το παραδοσιακό καφενείο δεν είναι απλώς ένας επαγγελματικός χώρος. Είναι σημείο αναφοράς για κάθε χωριό, ο χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συζητούν και διατηρούν ζωντανή την κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινότητας.

Δωρεάν στέγη για εκπαιδευτικούς

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου απάντησε δυναμικά σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της επαρχίας: την αδυναμία των αναπληρωτών δασκάλων, καθηγητών και γιατρών να βρουν αξιοπρεπή και οικονομική στέγη.

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(Το χωριό Δριμίσκος)

Αξιοποιώντας κονδύλια ύψους 120.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, η δημοτική αρχή προχώρησε στην ανακαίνιση και επίπλωση 5 ανενεργών δημοτικών χώρων, μετατρέποντάς τους σε σύγχρονες, πλήρως λειτουργικές κατοικίες.

Τα σπίτια αυτά, που βρίσκονται σε χωριά όπως ο Μύρθιος, η Λαμπινή, η Μουρνέ και η Αγία Γαλήνη, διατίθενται πλέον σε εκπαιδευτικούς.

Ένα μάθημα για την κεντρική πολιτική σκηνή

Η επιτυχία του «μοντέλου Ταταράκη» αποδεικνύει ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν απαιτεί πάντα φαραωνικά έργα, αλλά αντανακλαστικά, ενσυναίσθηση και σωστή διαχείριση των τοπικών πόρων.



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης, καθώς αποτελεί μια έτοιμη «φόρμουλα» που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνικό κοινωνικό πρόγραμμα.

Αν η κυβέρνηση υιοθετήσει αυτή την πρακτική για το σύνολο της ελληνικής υπαίθρου, ίσως γίνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανακοπή της δημογραφικής κατάρρευσης των ελληνικών χωριών.

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