«Χαμένη» στα προβλήματα η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη - Χωρίς προσωπικό και χρηματοδότηση

Με οξύτατα προβλήματα λειτουργεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη.Η στελέχωσή στα Κέντρα Υγείας φθάνει το 40% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα όσα έχει επισημάνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του νησιού, Παναγιώτης Παπαθεοδώρου.

Από τις 1.700 οργανικές θέσεις, καλύπτονται περίπου οι 700, ενώ πάνω από το ένα τρίτο του υφιστάμενου προσωπικού, εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμητή αποσυμφόρηση των νοσοκομείων μέσω της παροχής φροντίδας κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών παραμένει ανέφικτη, λόγω της παντελούς έλλειψης πόρων, προσωπικού και χρηματοδότησης.

Οι ανακαινίσεις στις υποδομές δεν επαρκούν,είπε, όταν δεν υπάρχουν γιατροί και εργαζόμενοι. Επιπλέον, η υποστελέχωση επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των τμημάτων, με τον εργαστηριακό τομέα στα περισσότερα Κέντρα Υγείας να λειτουργεί μέρα παρά μέρα και το ακτινολογικό μόνο κατά τις πρωινές ώρες.

Κενά, υπάρχουν και στα πληρώματα των ασθενοφόρων. Η κάλυψη των αναγκών από στρατιωτικούς,μέτρο που είχε παρουσιαστεί ως προσωρινό, συνεχίζεται χωρίς όμως να λύνει το πρόβλημα, καθώς οι στρατιωτικοί δεν προέρχονται από τον χώρο των Υγειονομικών ούτε διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Αυτό που χρειάζονται τα ασθενοφόρα, είναι εκπαιδευμένοι διασώστες. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας, η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι ο μόνος δρόμος για την αποσυμφόρηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων , υπό την προϋπόθεση όμως να υπάρξει ουσιαστικός σχεδιασμός, χρηματοδότηση και στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό.

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